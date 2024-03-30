王毅：中國哈薩克建立永久全面戰略夥伴關係

中國外交部長王毅與到訪的哈薩克副總理兼外長努爾特列烏對話時，中哈將本着同舟共濟精神，建立永久全面戰略夥伴關係。



中國外交部網站公布，中共政治局委員、中國外交部長王毅3月29日在北京同哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季（Mukhtar Tleuberdi）舉行首次中哈外長戰略對話。

王毅表示，中哈本着同舟共濟精神，建立永久全面戰略夥伴關係，同時順應時代發展潮流，確立構建中哈命運共同體，明確了兩國共同努力的方向和目標。

他指出，哈薩克是有重要影響的發展中大國、新興經濟體代表，中方始終將哈作為周邊外交尤其是中亞的重要合作夥伴。相信在兩國元首戰略引領下，中哈關係將保持強勁發展勢頭，成為周邊國家相互信任、相互支持、相互幫助的典範。

中國外交部網站公布，中共政治局委員、中國外交部長王毅2024年3月29日在北京同哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季（Mukhtar Tleuberdi）舉行首次中哈外長戰略對話。對話結束後，雙方共同簽署關於建立中哈外長戰略對話機制的諒解備忘錄。（中國外交部網站）

王毅說，中方願同哈方一道，全面落實兩國元首共識，不斷深化各領域互利合作，維護雙方共同的戰略、安全和發展利益，建設更加富有內涵、生機和活力的中哈命運共同體。

他也說，中方將一如既往支持哈方維護國家獨立、主權和領土完整，支持哈方走符合本國國情的發展道路，反對任何外部勢力干涉哈內政。

中國外交部稱，努爾特列烏說，中國是哈外交優先方向。哈中關係歷經「黃金三十年」發展，不受任何外部因素影響。哈方在台灣、涉疆等問題上堅定支持中方維護自身核心利益，願同中方進一步加強政治互信，全面深化各層級、各領域往來，擴大互利合作，增進兩國人民交流。

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在博鰲亞洲論壇與中國全國人大常委會委員長趙樂際會面說，期待中國國家主席習近平7月初到哈薩克進行國事訪問。習近平曾於2022年9月到訪哈薩克，那是習近平自2020年冠病疫情暴發以來，首次出國訪問。