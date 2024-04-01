紐約婦女報稱無端受襲影片廣傳　額青臉腫疼痛流淚　網民人心惶惶

過去1週包括TikTok和Instagram在內的社交媒體出現一些美國女子描述其在紐約曼哈頓遭陌生人隨機毆打，引起恐慌。拍片講述個人經歷的，都是20多歲至30多歲的女子，她們在發帖時詳細描述經過大致相似的襲擊事件，好些更是發生在光天化日下。



拍片的女子多稱在紐約市中心或曼哈頓中城區行走或散步時受襲，她們有的正在遛狗，有的則是下課玩手機時被打。相關影片佔據該市TikTok用戶的For You頁面，弄得人心惶惶，猜測這些攻擊是否是1名或多名襲擊者所為。

紐約警方稱已逮捕其中一宗案件的疑犯，對他控以輕罪襲擊，並在通緝另一事件的疑犯，但不清楚2宗案是否有關聯。

2024年3月27日，在美國紐約市布魯克林區的布魯克林大橋車站，從紐約警察局一個有破洞的月台更亭的窗戶可看到地鐵乘客從火車落車。（Reuters）

發生什麼事？

社交媒體3月17日開始出現第一批受害者報稱受襲的報告。

當時至少有6名女性在社交媒體上發布影片，自稱遭到襲擊；至少2人已向警方報案。

受害人證詞

紐約網紅麥古金（Halley Kate McGookin，暫譯）3月25日將影片上載到TikTok稱：「各位，我真的只是在走路，一個男人走過來，打了我的臉。」她的影片已被觀看49萬次。

她在TikTok表示當天已向警方報案。紐約警察局發言人證實已接獲一份與麥古金相符的報告，但沒有透露受害者的姓名。

以下是數名自稱受襲的女子拍片講述經過，有人將之經剪輯成一條影片：

在麥古金影片進行評論的人開始標記其他報稱有類似經歷的女性，其中包括紐約女子布蘭德（Olivia Brand）。她3月17日發片中描述自己被陌生人毆打的經歷。

布蘭德說：「我真的只是在行人路上被一個人打了一拳。他說『對不起』，然後打了我的頭。」

就讀帕森斯設計學院（Parsons School of Design）27歲學生托尼納托（Mikayla Toninato）看到了麥古金的影片並回覆道：「@Halley，我真的感知到你的痛，這太瘋狂了。」

托尼納托在一段影片中說，她的經歷是，當時她下課，低着頭在打電話時，「一個男人突然出現並打了我的臉」。

有人被捕了？

紐約警方3月27日逮捕與麥古金受襲事件一名疑犯，是現年40歲的斯托拉（Skiboky Stora）。美國全國廣播公司（NBC）稱，他曾嘗試競選各種地方政府職位，包括市長、州長和市議會。

根據監獄記錄，他在28日的提審中並不認罪，29日仍被拘留。

他的社交媒體賬號經常出現他在美國前總統特朗普（Donald Trump）的旗幟前方赤裸上身的帖子，或者他在街上或地鐵拍攝和騷擾女性的例子。

根據法庭記錄，斯托拉此前曾因騷擾和攻擊而被捕。

警方沒有透露是否懷疑斯托拉實施其他襲擊。一些受害者在TikTok上說，他看起來不像襲擊她們的人，這讓人們相信，這一波隨機襲擊有多名肇事者。

警方沒回答媒體有關最近幾週接獲受襲報告數量，以及當局是否認為這些事件之間存在關聯的問題。

襲擊並非首見

匹茲堡大學研究性別暴力的醫學助理教授莫斯利（Elizabeth Mosley）進一步解釋稱，這種陌生人的暴力感覺就像會有一個妖怪會跳出來攻擊您的都市傳說。這是一種非常可怕的模式，這些倖存者必須應對它對身體和情感的影響，但這是罕見情況。

至少從20世紀80年代起，紐約和其他地方的小報就引發人們對「擊倒遊戲」（knockout game）的擔憂——這是一種城市中孩子跑來跑去並毆打陌生人的現象。 儘管研究人員發現這通常是都市傳說或媒體寫來嚇人的內容，但《紐約郵報》在報道近期事件的內容時提到這一點。

研究暴力、攻擊和媒體的斯特森大學（Stetson University）心理學教授弗格森（Chris Ferguson）說，每隔5到10年，人們就會開始談論『擊倒遊戲』，」他說，「它利用了各種恐懼：對十幾歲少男的恐懼，以及對黑人男孩的恐懼，因為通常存在種族因素。」

有些人利用這些報告將紐約描繪成一個暴力、無法無天的地獄，弗格森認為這種描述有問題。每天紐約市都有女子遭騷擾和攻擊，他稱儘管這種「受襲報告」影片顯示出令人不安的模式，但單靠它們並不能證明此類犯罪正在成爲一種浪潮。

惟美國紐約地鐵治安不好，早已不是新聞。紐約市地鐵站2022年8月27日和28日接連發生隨機攻擊案後，22歲的紐約人貝亞托（Anjali Hemphill）28日TikTok發影片。她稱25日下午回家途中受襲，當鐵駛入林肯中心站時，一名陌生人打她的臉。

2024年3月7日，紐約州警察、紐約州國民警衛隊成員和紐約市警察局人員在美國紐約市地鐵站入口處的檢查站當值並檢查旅行行李。（Reuters）

網民奔走相告籲提防

自從托尼納托將她的受襲經歷公開后，幾位女子主動告知她自己最近在紐約也遭到隨機襲擊事件。

許多人在社交媒體上稱他們害怕被襲擊，並警告其他人保持警惕。

紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）稱，數百名國民警衛隊士兵和州警察正被部署到紐約市地鐵中，以解決這一問題。