以媒：以色列打擊伊朗同時避免對方報復　為免局勢再升級

俄衛網報道，據以色列第一大報《新消息報》（Yedioth Ahronoth）報道稱，以色列打擊伊朗的同時在盡量保證襲擊不超出伊朗政府「忍受」的範圍，避免伊以局勢新一輪升級。



報道稱，無論是誰發動了這次襲擊，其目標都只是伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍一處或多處設施，這是為了避免新一輪交火。

圖為2024年4月17日，伊朗德黑蘭，閱兵儀式上一枚伊朗導彈經過。（Reuters）

文章作者稱，伊朗媒體未渲染炒作局勢，還反而報道稱襲擊未造成損失且飛行限制已取消，說明伊朗方面認為這件事已經結束。

此前有報道稱以色列對伊朗目標實施了打擊。伊朗法斯通訊社（Fars）曾報道稱，伊朗軍隊第8空軍基地附近傳來爆炸聲。

三名伊朗官員向《紐約時報》證實，打擊目標是伊斯法罕附近的空軍基地。

伊朗伊斯蘭革命衛隊4月14日凌晨發表聲明稱，向以色列目標發射了數十架無人機和導彈，此舉是對以色列4月1日襲擊伊朗駐敘利亞領事館的回應。據多方消息，此次攻擊使用了「見證者」（Shahed）無人機、「法塔赫」（Fattah）和「法塔赫-2」（Fattah-2）高超音速導彈。伊朗國家電視台Press TV報道稱，所有高超音速導彈均命中目標。

據以色列軍方消息，伊朗發射了超過300架無人機和導彈，其中無人機約170架、巡航導彈超過30枚、彈道導彈120多枚。以色列同時表示，僅有幾枚導彈飛入以色列境內，造成的損害輕微。

伊朗武裝力量總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）表示，德黑蘭已完成「真實承諾」的行動，且無意繼續這一行動，但若以色列採取報復措施，伊朗下一次行動將比此次規模更大。

以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）表示，以色列計劃建立一個針對伊朗威脅的地區聯盟，並以適合的方式和時間向伊朗索要代價。預計，以色列政府將在近期決定進一步的行動。