伊媒：以色列3無人機直撲伊斯法罕被擊落　核設施無損

新華社引述伊朗國家電視台19日報道，伊朗伊斯法罕附近的核設施未受損，伊朗軍方已啟動防空系統應對襲擊。報道說，當天凌晨，伊斯法罕上空出現三架無人機。伊朗軍方啟動防空系統，並擊落這些無人機。



伊朗在伊斯法罕設有納坦茲（Natanz）核設施，是伊朗最大的鈾濃縮設施。2020年7月2日，納坦茲鈾濃縮設施的離心機生產車間發生火災和爆炸。一個名為祖國獵豹（Cheetahs of the Homeland）的組織聲稱對此次襲擊承認責任。有伊朗官員指事件可能是通過網絡破壞製造的。

另據路透社報道，以色列方面發動了對伊斯法罕的襲擊，並提前通告了美方。

截至目前，以色列方面未證實對伊朗發動襲擊。

2020年7月2日，伊朗納坦茲核設施起火，似乎受到外來攻擊，疑為以色列所為。（Getty）

事發後，有美方人士對卡塔爾半島電視台表示，「我們知道以色列將對伊朗發動襲擊」。此前也有美方官員對沙特媒體表示，「我們預計以色列將在未來24小時內對伊朗實施回應」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊14日凌晨發表聲明說，向以色列目標發射了導彈和無人機，此舉是針對以色列1日襲擊伊朗駐敘利亞大使館領事部門等行為。以色列國防軍總參謀長哈萊維15日表示，伊朗對以色列發動的導彈和無人機襲擊「史無前例」，將「遭到回應」。