奇瑞夥拍西班牙公司Ebro-EV開發電動車
撰文：許懿安
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新華社4月19日稱，中國奇瑞（Chery）與西班牙埃布羅公司（Ebro-EV）19日在西班牙巴塞隆拿自由貿易區舉行電動汽車合作協議簽字儀式，雙方將在當地設立合資企業，共同開發電動汽車新產品。
西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）、工業和旅遊大臣埃雷烏（Jordi Hereu）以及中國安徽省副省長單向前、中國駐西班牙大使姚敬等百餘名嘉賓出席簽字儀式。
桑切斯在簽字儀式上致辭說，協議的簽署反映了西班牙汽車行業正在適應全球性挑戰，表明西班牙致力於發展新能源汽車產業，並努力成為歐洲電動汽車生產中心。
單向前表示，汽車產業是安徽省龍頭產業，以奇瑞為代表的車企體現了中國在該領域的生產實力。期待以此為起點，深化雙方在先進產能和科技創新領域的合作。
根據協議，埃布羅公司將控股雙方組建的埃布羅工廠，奇瑞將側重與其開展電動汽車技術領域的各項合作，助力開發新產品。該合資企業計劃今年第四季度開始生產電動汽車，2029年將年產能擴大至15萬輛，並為當地創造1200多個就業崗位。
埃布羅公司表示，該公司是西班牙第一家與中國車企簽署此類協議的公司，有望得到當地政府重點扶持。