奇瑞夥拍西班牙公司Ebro-EV開發電動車

新華社4月19日稱，中國奇瑞（Chery）與西班牙埃布羅公司（Ebro-EV）19日在西班牙巴塞隆拿自由貿易區舉行電動汽車合作協議簽字儀式，雙方將在當地設立合資企業，共同開發電動汽車新產品。



西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）、工業和旅遊大臣埃雷烏（Jordi Hereu）以及中國安徽省副省長單向前、中國駐西班牙大使姚敬等百餘名嘉賓出席簽字儀式。

桑切斯在簽字儀式上致辭說，協議的簽署反映了西班牙汽車行業正在適應全球性挑戰，表明西班牙致力於發展新能源汽車產業，並努力成為歐洲電動汽車生產中心。

單向前表示，汽車產業是安徽省龍頭產業，以奇瑞為代表的車企體現了中國在該領域的生產實力。期待以此為起點，深化雙方在先進產能和科技創新領域的合作。

這是2024年4月20日在西班牙巴塞隆拿自由貿易區拍攝的中國奇瑞汽車公司與西班牙埃布羅公司電動汽車合作協議簽字儀式現場。中國奇瑞汽車公司與西班牙埃布羅公司19日在西班牙巴塞隆拿自由貿易區舉行電動汽車合作協議簽字儀式，雙方將在當地設立合資企業，共同開發電動汽車新產品。（新華社）

根據協議，埃布羅公司將控股雙方組建的埃布羅工廠，奇瑞將側重與其開展電動汽車技術領域的各項合作，助力開發新產品。該合資企業計劃今年第四季度開始生產電動汽車，2029年將年產能擴大至15萬輛，並為當地創造1200多個就業崗位。

埃布羅公司表示，該公司是西班牙第一家與中國車企簽署此類協議的公司，有望得到當地政府重點扶持。