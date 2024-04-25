韓國旅遊注意：首爾梨泰院有人派「加料朱古力」吃下恐遭迷暈擄走

韓國首爾梨泰院是旅遊熱點，但最近似乎有人在進行不法勾當。網傳當地有人在街上請途人吃「詭異朱古力」或「詭異糖果」。一韓國網紅在現場開直播時也收到這種朱古力，並發現有詭異的注射痕迹。她說倘若大家收到不要吃，因吃下去可能被迷暈，然後被人擄走並性侵犯。



《東亞日報》4月25日稱，這名韓國YouTuber當天在梨泰院一家餐廳進行直播時，有一名外國人趨前跟她搭話，更將一塊朱古力分享給她。

它看是一塊外面裹着啡色朱古力的白朱古力。

她收下之後向對方說謝謝，準備將它放入口中。正在看她直播的人此時提醒說「要小心，這是陌生人給你的食物」，有人還說「你可能會被綁架」。

▼她拿着它在鏡頭前進行解說，發現它竟然有孔洞，估計可能有人故意將什麼物質注射進去，此外它「餡料」顏色也與正常的朱古力不同。

女子說，將朱古力切成兩半後，可看到僅孔洞下方的部份的餡料是微濕的。她說：「巧克力有一個洞」，「只有那部份是有微小的透明白色[物質]。」

她說：「如果我吃了它，我就真的有麻煩了。」

這位YouTuber說，這種朱古力在當地被稱為「綁架朱古力」，有人可能會因吃下它被迷暈、被「撿屍」或綁架。她說，「如有人在梨泰院給你送東西，你一定要小心。」

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