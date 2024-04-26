美國搖擺州選民對華府援助以色列支持率大幅下降

根據彭博新聞社／晨間顧問公司（Morning Consult）的最新民意調查，自以色列發起根除加沙地帶哈馬斯的軍事行動以來，美國搖擺州選民在數月之間對美國援助以色列的支持率大幅下降。



彭博社4月26日報道的調查結果發現，在對美國總統選舉結果將起到至關重要影響的七個搖擺州，51%的登記選民表示強烈或在一定程度上支持援助以色列。這比去年11月份調查的61%下降了10個百分點。

在支持率下降的同時，美國國內對以色列打擊哈馬斯行動的憤怒情緒日益上升。

2024年4月24日，在美國德州奧斯汀，德州大學警方在德州大學舉行的親巴勒斯坦示威活動中拘捕一名男子。（Jay Janner/Austin Statesman/USA Today Network via REUTERS）

彭博新聞社／晨間顧問公司的調查於4月8日至15日進行，也就是哈佛大學、哥倫比亞大學、耶魯大學和紐約大學等校園爆發最新的親巴勒斯坦抗議活動之前。

調查對象包括亞利桑那州、佐治亞州、密歇根州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和威斯康星州的登記選民。

圖為2024年4月25日，美國紐約，支持巴勒斯坦人的學生繼續在哥倫比亞大學的營地行動，另有一批人在大學校園主入口舉行支持以色列的集會。（Reuters）

2023年10月7日，哈馬斯向以色列南部發動大規模突襲並擄走200多名人質，造成約1200人死亡。根據哈馬斯管理的加沙地帶衛生部，自以色列向加沙地帶進行反擊以來，已有超過3萬名巴勒斯坦人喪生。戰爭還在加沙地帶引發了嚴重的人道主義危機。

哈馬斯被美國和歐盟認定為恐怖組織。

本文獲《聯合早報》授權轉載

