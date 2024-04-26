美國搖擺州選民對華府援助以色列支持率大幅下降
撰文：聯合早報
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根據彭博新聞社／晨間顧問公司（Morning Consult）的最新民意調查，自以色列發起根除加沙地帶哈馬斯的軍事行動以來，美國搖擺州選民在數月之間對美國援助以色列的支持率大幅下降。
彭博社4月26日報道的調查結果發現，在對美國總統選舉結果將起到至關重要影響的七個搖擺州，51%的登記選民表示強烈或在一定程度上支持援助以色列。這比去年11月份調查的61%下降了10個百分點。
在支持率下降的同時，美國國內對以色列打擊哈馬斯行動的憤怒情緒日益上升。
彭博新聞社／晨間顧問公司的調查於4月8日至15日進行，也就是哈佛大學、哥倫比亞大學、耶魯大學和紐約大學等校園爆發最新的親巴勒斯坦抗議活動之前。
調查對象包括亞利桑那州、佐治亞州、密歇根州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和威斯康星州的登記選民。
2023年10月7日，哈馬斯向以色列南部發動大規模突襲並擄走200多名人質，造成約1200人死亡。根據哈馬斯管理的加沙地帶衛生部，自以色列向加沙地帶進行反擊以來，已有超過3萬名巴勒斯坦人喪生。戰爭還在加沙地帶引發了嚴重的人道主義危機。
哈馬斯被美國和歐盟認定為恐怖組織。
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