習近平在北京人民大會堂會見布林肯

路透社4月26日引述美國國務院官員指，中國國家主席習近平將在北京會見訪華的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。中國官媒央視新聞之後報道，習近平26日下午在北京人民大會堂會見布林肯。



布林肯正訪問北京，他26日較早前與中國外長王毅會面。

據中方指，王毅跟布林肯舉行會談時表示，2023年11月，習近平和拜登在三藩市會晤，共同擘畫了「三藩市願景」，在兩國元首的掌舵領航下，中美關係總體止跌企穩，雙方各領域的對話增多、合作增多、積極面增多，兩國人民和國際社會都對此表示歡迎，但另一方面，中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。

王毅強調中方的態度一以貫之，始終從構建人類命運共同體的世界情懷出發看待和發展中美關係，對人民負責，對世界負責，對未來負責，又指中方的立場一以貫之，始終堅持習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，致力於推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

他稱中方的要求一以貫之，始終主張尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中國的內政，不要打壓中國的發展，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的紅線。

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