內塔尼亞胡或遭國際刑事法院發布逮捕令　以色列及美國設法阻止

以色列多家媒體4月28日報道，國際刑事法院（ICC）將對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和其他以國官員發出逮捕令，美國正嘗試透過外交手段阻止。以色列外交部長卡茨（Israel Katz）28日表示，以色列「希望法院不要」發出逮捕令，強調以軍遵守所有戰爭法規。



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《以色列時報》（The Times of Israel）報道，以色列政府消息人士透露，ICC主要指控以色列「蓄意讓加沙的巴勒斯坦平民挨餓」。目前，在內塔尼亞胡主導下，以色列外交部等單位，正不斷以電話等方式，力求阻止法院發出逮捕令，當中包括對美國政府遊說。

報道引述分析稱，內塔尼亞胡「正承受非比尋常的壓力」，擔心ICC的逮捕令將導致以色列國際地位進一步下滑。報道又提到，內塔尼亞胡26日曾稱，ICC任何決定都不會影響以色列的行動，但會創下「危險先例」。

以色列《國土報》（Haaretz）報道，ICC料日對內塔尼亞胡、國防部長加蘭特（Yoav Gallant）和以色列國防軍（IDF）總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）發出逮捕令。報道又稱，美國已開始着手阻止。