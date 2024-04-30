美國印太司令批中國「溫水煮青蛙」戰略令局勢升溫

美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）指責中國採取「溫水煮青蛙」的戰略，通過日益危險的軍事活動讓區域局勢日益升高，等到人們意識到危機並想挽救時恐怕為時已晚。



即將在下星期卸任的阿奎利諾接受英媒訪問時指出，在他3年任期內，中國加快了軍事發展步伐，採取更多破壞穩定的行為。「他們變得更咄咄逼人，變得更大膽，也變得更危險。」

阿奎利諾說，中國正在通過「溫水煮青蛙」戰略來加強侵略行為，這樣的戰略讓局勢逐漸升溫，以致最終的危險被低估，直到為時已晚。

圖為2023年3月16日新加坡舉行英國國際戰略研究所（IISS）特別講座期間，美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）在台上發言。（Reuters）

他批評北京在印太地區推行「強權即公理」的戰略，並認為有必要不斷向區域國家說明中國不符合國際法規的行為。

阿奎利諾在中美關係緊張之時領導美軍印度太平洋司令部。期間，時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在2022年8月訪問台灣，中國大陸以史無前例的軍事演習回應；去年2月疑似中國間諜氣球飛越美國上空，也令中美關係再度緊張。

任內最為不安事件：佩洛西訪台前後

對於任內最讓他感到不安的事件，阿奎利諾說是佩洛西訪台前後，部份原因是中國把那次訪問誤解為美方政策的改變，中國社媒當時還出現要解放軍擊落佩洛西專機的呼聲。

阿奎利諾說：「中方的誤解，讓我擔心他們可能會採取有害的行動。」

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

中國大陸的戰鬥機現在經常飛越台灣海峽的中線，中國海警在金門島和馬祖島周圍也變得更加強硬。阿奎利諾說：「這是持續地通過行動施壓。我看到它的範圍和規模不斷擴大，而且沒有放緩。看來，它只會變得更激進。」

中國在仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef，又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）周圍的海上行為也令阿奎利諾非常擔憂。中國和菲律賓都聲稱擁有這個珊瑚礁及周圍水域的主權。國際仲裁庭2016年裁定中國對第二托馬斯礁周圍水域主張的歷史權利沒有法律依據，但北京對這場訴訟由始至終堅持不參與和不接受。

菲律賓1999年5月9日將第二次世界大戰時開始服役的菲律賓「馬德雷山」號登陸艦（BRP Sierra Madre）拖往南中國海，故意擱淺坐灘在南沙群島仁愛礁，並派海軍陸戰隊隊員駐守。圖為2014年3月29日鏡頭下「馬德雷山」號上豎起的菲律賓國旗。（Reuters）

菲律賓在1999年把「馬德雷山」號（Sierra Madre）登陸艦擱淺在第二托馬斯礁，派軍駐防至今25年。中國海警近期屢次使用高壓水炮阻止菲律賓給登陸艦的部隊運送物資。

阿奎利諾說：「已有菲律賓海警人員和服役人員受傷。這比施壓策略更進一步。」

阿奎利諾呼籲美國和盟友加緊提升協作能力，包括設立網絡連接各國的警報系統和武器。「要能防止這場衝突，我們在落實現代化能力和展示姿態方面須有急迫感。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

