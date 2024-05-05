韓美指中國光伏「產能過剩」共商應對　或祭進出口管制

美國和韓國政府近期就合作應對「中國光伏產業過剩產能外溢至全球」問題達成共識，以保護兩國太陽能發電產業免受中國影響。



韓聯社報道，韓國外交部經濟外交協調官金希相5月3日接受採訪時說，韓美兩國政府4月30日在美國休斯敦舉行的第十次韓美能源安全對話中探討了合作應對中國光伏產業產能過剩問題的方案。

兩國代表在會上初步研討了兩種應對方案，一是各國採取進口管制應對中方過度補貼；二是韓美兩國合作研發技術實力更強的產品。

2022年，美總統拜登簽署《通脹削減法案》，法案包括未來十年投入約4300億美元用於氣候和清潔能源以及醫療保健領域等內容，為投資企業提供補貼以促進在美投資。

圖為2017年6月13日，中國安徽省淮南市一個正在建設中的大型浮動太陽能發電場項目。（Getty）

近期，不少韓企加大對美投資力度。但由於中企獲得巨額政府補貼後向全球市場傾銷低價太陽能產品，中方的過剩產能外溢引發各國擔憂。美國財長耶倫4月也曾多次聲明，中國廉價商品出口激增恐損害美國經濟，尤其是中國的太陽能、電動車和鋰離子等新行業產能過剩。

此外，金希相表明，參與此次能源安全對話的兩國能源企業就天然氣、太陽能、風力和清潔氫能等領域的合作方案進行了討論。韓國天然氣公社還參與美企在路易斯安那州推進的氣田項目，並就將此地生產的天然氣進口到韓國達成協議，開創亞洲先河。

本文獲《聯合早報》授權轉載

