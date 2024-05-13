金正恩視察朝鮮多管火箭炮工廠　親自試駕戰車

據朝中社報道，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩5月11日和12日視察第二經濟委員會所屬重要軍工企業，瞭解朝鮮軍工政策的執行情況，並親自試駕裝載火箭炮的戰車。



朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長、黨中央委員會書記朴正天，朝鮮勞動黨中央委員會書記趙春龍，朝鮮國防相強純男，國防科學院院長金勇煥，黨中央委員會副部長洪英七、金與正陪同視察。

報道稱，金正恩視察尖端精密軍品生產企業，瞭解產工序現代化改造的情況。

金正恩說，在加強軍隊戰鬥力方面起到重要作用的軍工企業的生產工序現代化改造項目越來越持續發展到高水平。掌握世界級尖端技術實力，是推動自立國防工業向更高層次發展的先決條件和重要保證。最近，朝鮮國防工業在世界水平上取得顯著發展。他高度贊賞最近有很多企業高標準實現自動流水線化。

金正恩說：「我們黨特別關心的核心軍工企業要發揮先鋒作用，為完善我軍戰鬥準備提供物質技術支撐。」

朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩2024年5月10日瞭解技術更新迭代的240毫米火箭炮武器系統後，觀看多家軍工企業生產的可控火箭炮彈試射。（KCNA via REUTERS）

金正恩到生產主要狙擊武器的企業，察看狙擊手步槍等新研製的各種狙擊武器，親自瞭解性能。他對新研製的狙擊手步槍表示極大的關注，並贊賞科技工作者製作的狙擊手步槍值得誇耀，性能和威力達到世界水平。

此外，金正恩還瞭解今年新組建的朝鮮人民軍炮兵部隊即將列裝的更新型240毫米火箭炮發射架的生產情況。在察看火箭炮車時詢問年的生產計劃和目前的生產成績，並親自登車試車，瞭解性能。

金正恩說，火箭炮車的自動化系統非常高；在最大限度地保障240毫米火箭炮武器系統的戰鬥效果原則上保質地製造炮車。要不斷發展和革新科學技術，進一步擴大生產成果，快速強化朝軍炮兵戰鬥力。他指出，為量生產高效可靠的朝鮮式火箭炮車，堅持不懈地不斷提高生產工序現代化改造水平，這非常重要。

金正恩表示，期待和相信重要軍工企業不僅不折不扣地保質完成軍需生產計劃，始終在朝鮮國防發展戰略執行方面發揮引領作用。