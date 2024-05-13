波蘭華沙購物商場大火　1400間店舖近乎全數焚毀

波蘭首都華沙（Warsaw）馬雷維爾斯卡44號購物中心（Marywilska 44）5月12日凌晨3時30分左右，自動警報裝置突然大響，向控制中心通報發生火警。火勢瞬間蔓延，近1400家店舖付之一炬，現場烈焰沖天，景象嚇人，幸無人傷亡。



華沙當局接報緊急出動數十輛消防車、近200名消防員趕赴現場，其中包括化學火災救援專家。但相關人員根本無法靠近，因為大火一發不可收拾，現場溫度非常高。

據當地媒體的空拍畫面顯示，商場內陷入一片火海，橘紅色烈焰不斷往四處蔓延，同一時間濃濃黑煙不斷往上升，火勢相當猛烈。

消防單位花費四個多小時才終於控制火勢，但整間購物商場近乎完全焚毀。現場指揮官表示：「商場幾乎100%都被燒掉了。火勢正在撲滅中，不過可能要好幾個小時後才能完全撲滅。」

當局還發送手機短訊警告居民注意火勢，要求民眾留在家裏並關好窗戶，因為大火造成週邊空氣惡劣。

發生大火的購物商場設有1400間店舖和快閃店，商場面積達6.2萬平方米，有數千人在商場內工作，這次的火災i或將衝擊數千人生計。

波蘭上屆執政黨與天主教會關係密切，曾下令大型商場在周日關閉，每年僅有六個周日營業，由於這項政策尚未取消，也避免這次大火避免人員傷亡。