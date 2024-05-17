美日簽約聯合研製高超音速攔截彈　預計10年耗資30億美元

據日本防衛省官網5月15日發布的一則新聞稿，日美兩國簽署了共同研製高超音速武器攔截彈的協議。防衛省在這篇新聞稿中表示，近年來日本周邊的高超音速等導彈相關技術出現了飛躍性的提高，質與量都有「顯著的強化」，因此強化針對高超音速攔截能力的強化成為了一個緊迫的課題。



在2023年8月的日美兩國首腦會談期間，發表了兩國決定共同開發「滑翔階段攔截彈」（Glide Phase Interceptor，GPI）的決定，按照計劃，兩國政府間從2024年度開始，就GPI共同開發期間，雙方的工作範圍和決策體制等問題進行協調。防衛省5月15日正式與美國導彈防禦局（Missile Defense Agency，MDA）簽署了關於GPI的日美兩國共同開發項目決定書（Project Arrangement），新聞稿表示，GPI將成為有助於提高日本綜合防空和導彈防禦能力的重要資產，這一兩國聯合研製的項目預計在2030年代完成開發。

後續跟進的《日經新聞》、《產經新聞》等媒體表示，這種攔截彈正是針對中俄兩國已經部署、朝鮮正在開發的諸多高超音速武器而研製的，報道中進一步透露稱，日美雙方已經確定了共同開發當中各自承擔的研製範圍，日本方面將負責導彈上火箭發動機，以及頭部攔截器上推進裝置的研發。這些報道還透露稱，美國國內目前則有諾斯羅普·格魯曼和RTX（原雷神技術）兩家企業與美國政府簽署了試製品的設計製造合同，2020年代末則決出一家主承包商，日本方面的負責企業則將在本年度內通過公開招標選定。日本已經在2024年度財務預算中編入了757億日元的相關開發費用，按照美國國防部的估算，兩國的研發總金額將超過30億美元，其中日本出資約10億美元。

美國「防務新聞」網站對此報道稱，美日兩國在此之前就這一項目進行了一年多的談判，目前MDA仍處於「滑翔攔截彈」開發過程的早期階段。按照開發目標，這種攔截彈將適配於美國海軍配備「宙斯盾」導彈防禦系統的驅逐艦，能夠從標準的垂直發射系統（Mk41）發射，併集成到經過改進的「基線9」版本「宙斯盾」作戰系統當中，這一版本的「宙斯盾」據稱可以探測、跟蹤、控制和應對「高超音速威脅」。這是美日兩國第二次聯合研製一種反導武器，此前日本曾與美國雷神公司共同研製了「標準」SM-3 BlockⅡA型導彈。

「防務新聞」報道中還提到，儘管當前的協議中寫明，GPI的攔截能力將在2030年代開始提供。但在2023年通過的2024財年國防授權法案中，美國國會方面表示他們希望「再快些」，導彈防禦局最好能在2029年底之前就拿出具備初始作戰能力的攔截彈，2032年達成「完全作戰能力」，2040年前交付至少24套攔截系統。

本文獲《觀察者網》授權轉載

