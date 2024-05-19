王受文：APEC經濟體應摒棄零和思維　不搞脫鈎斷鏈

亞太經合組織（APEC）第三十屆貿易部長會5月17至18日在秘魯阿雷基帕（Arequipa）舉行，期間還舉行了貿易和婦女部長聯席會。會議發表《APEC貿易部長聯合聲明》和《APEC貿易和婦女部長聯席會聯合聲明》。商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文率團與會，並圍繞多邊貿易體制、亞太自貿區建設、貿易便利化和貿易包容性等議題闡述中方立場。



王受文指出，APEC經濟體應帶頭落實好世貿組織第13屆部長級會議授權和共識，特別是恢復兩級審理的爭端解決機制正常運轉，促進投資便利化協定早日納入世貿組織法律框架，推動漁業補貼、電子商務、貿易與環境等議題取得積極進展。中方將繼續全面深入參與世貿組織改革，推動其為解決全球性問題和挑戰發揮更大作用。

王受文表示，要堅定將亞太自貿區建設作為區域經濟一體化的主渠道，堅守APEC推動貿易投資自由化便利化的核心價值，推動區域內各類貿易安排保持開放包容、協同發展，不斷為亞太自貿區積累條件。同時，APEC經濟體要加強政策銜接和協調，深化貿易單證數碼化、標準互認、跨境電商、供應鏈互聯互通等領域務實合作和規則探索，提升區域貿易便利化水平，讓各經濟體共享區域經濟發展紅利。

中國商務部國際貿易談判代表、副部長王受文2022年9月27日出席國務院新聞辦公室國務院政策例行吹風會。（中國商務部）

王受文強調，近年來，個別經濟體頻頻採取單邊主義、保護主義措施，濫用國家安全例外，通過行政和立法手段打壓別國企業，嚴重背離市場規律，既不符合世貿組織規則，也與亞太自貿區的精神背道而馳。APEC經濟體應摒棄零和思維，不搞「脫鈎斷鏈」，不建封閉排他的「小圈子」，不採取扭曲市場措施。

會議期間，王受文還與秘魯、韓國、新加坡、馬來西亞、智利、澳洲、新西蘭、巴布亞新畿內亞等經濟體代表舉行會見會談，就彼此關心的多雙邊經貿議題交換意見。