如火柴屋瞬間傾頹！墨西哥政黨造勢活動舞台倒塌5死　約50人傷

墨西哥新萊昂州（Nuevo León）5月22日晚的狂風暴雨，導致聖佩德羅加爾薩加西亞（San Pedro Garza Garcia，暫譯）發生舞台倒塌事件，5人死亡、約50人受傷。當時一個政黨正在舉行競選活動。



在場人士拍片，本是在拍攝候選人的造勢活動，卻碰巧將舞倒塌下瞬間紀錄下來。以下圖輯顯示，候選人和競選團隊成員等抬頭看發現舞台看來有問題後，趕緊逃跑四散：

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據當地報章《改革報》報道，22日晚上，該國北部新萊昂州名為Citizens' Movement的政黨舉行競選活動，一座建築倒塌，有人死亡。

該黨總統候選人邁內斯（Jorge Alvarez Maynez）在社群媒體上表示，在聖佩德羅加爾薩加西亞市舉行的活動中，一陣風導致舞台倒塌。在聖佩德羅加爾薩加西亞是工業城市蒙特雷（Monterrey）附近的富裕地區。

有人離遠攝造城晚會現場時碰巧拍下舞台倒下的一刻，看來就像火柴屋玻爛塌下的情形般，覆蓋在台頂上的厚重膠布在狂風中亂舞：

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邁內斯表示，他被送往當地醫院後「一切正常」，但他的團隊成員受傷，他正在返回事故現場的途中。

另一名候選人的造勢活動場地也在同日晚上於暴風雨中塌下，片中是救援人員在各式支架及雜物中搜救的情形：

22日在社交媒體一段影片中，新萊昂州州長提及事件，警告居民在該地區出現強烈雷暴期間留在室內。