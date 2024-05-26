旅遊注意：艾雲尼熱帶氣旋形成　多方預測影響　去日本沖繩要注意

中國中央氣象台5月26日公布，今年第1號颱風艾雲尼（EWINIAR）今日上午11時在菲律賓呂宋島上生成，最大風力9級，23米/秒（約83公里/小時）。



本港天文台稱，在正午12時，艾雲尼集結在馬尼拉之東南偏東約70公里，預料向北或東北偏北移動，時速約10公里，橫過呂宋以東海域。艾雲尼會在未來一兩日大致移向呂宋以東海域，隨後橫過日本以南之西北太平洋。

天文台預測，艾雲尼會在未來一兩日大致移向呂宋以東海域，隨後橫過日本以南之西北太平洋。

艾雲尼的國際名稱是EWINIAR，由密克羅尼西亞命名，有「暴風雨神」之意。它又可譯作「艾維尼」。

颱風命名表上有140個名稱，由世界氣象組織所屬的亞太地區的柬埔寨、中國大陸、朝鮮、香港、日本、老撾、澳門、馬來西亞、密克羅尼西亞、菲律賓、韓國、泰國、美國及越南14個成員國和地區提供。

根據命名表，颱風將按照發生的順序被命名。這140個名稱可重複使用（140號之後又回到1號），但如出現造成重大災害的颱風，則應成員國的要求，今後的颱風中可能不再使用那個名稱。

旅遊日本注意：沖繩與本州受影響

日本氣象廳同日下午3時發布消息，稱艾雲尼為熱帶氣旋。

日本氣象協會的天氣預報app「tenki.jp」指出，中心氣壓為1002 hPa，中心附近最大風速18米/秒，最大瞬間風速25米/秒。它預測艾雲尼於29日（周三）左右轉向東北方向，並伴隨強風，逼近沖繩縣大東島地區。

weathernews.jp預測，雖然颱風的影響僅限於大東群島和伊豆群島，但本州附近地區預計在颱風逼近前的28日（周二）左右雨鋒將增強，人們需注意暴雨。

台灣稱，2024年第1號颱風艾雲尼5月26日上午8時生成。（台氣象署網站）

台氣象署稱，原位於菲律賓的熱帶性低氣壓，今晨8時發展為輕度颱風。部門稱預料它未來的路徑將貼着呂宋島往東北方向前移動，對台灣天氣沒直接影響。

氣象署稱「艾維尼」今天大概會在菲律賓群島東部附近一帶，未來大致上持續往東北方向移動，預測明天出海。部門稱，預測它未來將往東北移動，但因它離台灣有一段距離，對直接影響台灣機率較低。來到明天到29日海面有出現長浪。