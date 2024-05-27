以軍空襲拉法難民營釀大火至少30死　反擊哈馬斯火箭彈射特拉維夫

巴勒斯坦通訊社及路透社5月26日報道，在哈馬斯向特拉維夫發射火箭彈後，以色列同日對加沙南部拉法（Rafah）發動空襲，導致難民營帳篷著火，至少30人死亡。據巴勒斯坦醫務人員稱，空襲後造成大火，另有數十人受傷，民眾仍在努力撲滅大火。有倖存平民說：「空襲燒毀了帳篷，帳篷正在融化，人們的屍體也在融化。」 以軍暫未發表回應。



空襲發生於拉法市西部社區Tel Al-Sultan， 巴勒斯坦紅新月會發言人表示，隨著搜救工作持續進行，死亡人數可能會增加。該組織稱，遇襲地點已被以色列指定為「人道主義地區」。

紅十字國際委員會表示，其位於拉法的戰地醫院正接收大量傷亡人員，其他醫院也正在接收大量傷者。

海牙國際法院24日頒令，要求以色列立即停止在拉法的軍事行動。但以色列稱，對拉法的行動是徹底摧毀哈馬斯的關鍵。

▼名為Gaza Notifications的媒體稱，導彈射至特拉維夫後，

當日早些時候，哈馬斯從加沙向特拉維夫發動火箭彈，為4個月以來首次有火箭彈射向以色列中部，哈馬斯屬下派別卡桑旅（Al-Qassam Brigades）承認發動攻擊。

以色列軍方表示，有八枚砲彈自拉法射入以色列境內，以色列的鐵穹防禦系統攔截了幾枚火箭彈。