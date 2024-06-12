英國上季度失業率升至4.4%　不利保守黨選情

英國國家統計局（Office for National Statistics）6月11日公布數據顯示，截至4月底的三個月內，英國失業率上升至4.4%，而不包含獎金的平均常規工資增長率保持在6%。有分析認為，儘管收入增長保持高位，但4.4%的失業率對於下月舉行大選的首相辛偉誠（Rishi Sunak）而言仍是一個尷尬的局面。



綜合法新社和路透社報道，根據英國國家統計局6月11日公布的最新數據，2月至4月的三個月內，英國失業率上升至4.4%，比1月至3月的4.3%來得高，也是2021年9月以來的最高水平。

「本月的統計數據繼續顯示勞動力市場可能正在降溫的迹象，職位空缺數量仍在下降，導致失業率上升，但收入增長仍然相對強勁。」

數據顯示，2023年底以來，就業人數減少了20.7萬人，而失業人數增加了19萬人。

不包含獎金的平均常規工資增長率保持在6%，稍低於經濟師預測的6.1%增長。分析師稱這令英國央行感到擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

