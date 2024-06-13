加拿大小鎮數宗闖車破壞案　疑犯「熊贓並獲」　事主：似被尋仇

加拿大一個小鎮近期有數宗闖車破壞，疑犯終於被發現，竟是一頭嗜吃座椅填充海綿的黑熊。估計牠向未鎖門的車輛下手，以嘴拉開門把上車「犯案」。從最新一宗的畫面可見，遇事汽車內部嚴重損毁，車主稱是第二次當殃，懷疑遭黑熊報復。



6月11日午夜，家住安大略省北部小鎮 Larder Lake的蘇厄德（Kayla Seward）被吵醒，赫然發現一頭黑熊坐在其座駕打瞌睡，車門不知黑熊以什麼方法反鎖。蘇厄德的丈夫後檢打開車門，釋放黑熊離開。

去年損毀車窗 被當局送往200公里外

蘇厄德說：「牠千里迢迢回來報仇。」 她指出，根據黑熊身上標籤，認出牠去年在大概相同時間，曾經破壞她的座駕後窗。黑熊後來被林業部門送到200公里外，懷疑牠為報仇而重回舊地，上週起先後闖入了她寓所範圍3輛車，相信是被汽車座椅的填充海綿吸引。

蘇厄德檢查其本田思域（Honda Civic）車廂後發現，座椅和門板損毀，黑熊還在車上排便。她就今次損失聯繫保險公司時，但被指未有選購綜合保險，所以不獲受理，需自行出錢維修。蘇厄德笑言，膠紙可以解決所有問題。

當地林業部門表示，上週曾試圖重新捕獲該頭惹人討厭的熊，但沒有成功。加拿大公園管理局估計，北美有60萬隻黑熊，當中超過38萬隻棲身加拿大。