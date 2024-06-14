日本兒童退燒藥包裝密封有問題　公司自行回收逾15萬盒

位於日本富士縣上市町的製藥公司池田模範堂6月12日宣布自行回收151,220盒兒童退燒藥「無比兒童解熱鎮痛顆粒」（ムヒのこども解熱鎮痛顆粒），稱包裝上的密封可能有缺陷，導致產品變色以及活性成分之一抗壞血酸（維他命C）含量減少。



公司稱這情況「不存在嚴重健康損害的風險」，此外迄今為止還沒有任何用家健康受損的報告。

公司談及藥物變色的原因時稱，「我們估計抗壞血酸由於吸收濕氣和氧化而分解」，並補充道，「由於這種分解也在體內發生，我們認為不存在任何風險。」

惟公司仍呼籲人們避免服用任何已發現變色的產品，並宣布自願回收產品的序號。序號是外盒子底部的3位數字。

位於日本富士縣上市町的製藥公司池田模範堂2024年6月12日宣布自行回收15萬1220盒以兒童為對象的退燒藥「無比兒童解熱鎮痛顆粒」（ムヒのこども解熱鎮痛顆粒），稱因用於裝載解熱鎮痛顆粒的小袋上有孔洞，憂會影響藥性。池田模範堂稱，「安全上不存在問題，也沒有健康危害的報告」。（圖片來源：池田模範堂網站）

須回收的產品均為包裝盒底部標示有效期限為2025年5月至12月之間，製造號碼分別是101、102、103、201及202。雖然101不屬於回收對象，但為安全計，公司仍將其收回。

它們都是在富士山縣內的工廠製造的，全國有售。

今次事件是消費者報告後才被發現的。《富士新聞網》引述池田模範堂表示，在商品買家2024年5月反映「藥物有變色」後調查，發現包裝藥品包裝的黏貼不完全，袋子上有洞。