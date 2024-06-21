智利火車相撞衝到2樓高2死9傷　傷者包括4中國公民

智利警方6月20日表示，首都聖地亞哥兩列火車正面相撞的意外，2人死亡，9人受傷。中國駐智利大使館確認傷者中有4名中國公民。



根據新華社，智利國家鐵路公司發布的公告顯示，意外發生在20日凌晨，一列貨運列車與一列搭載測試人員的客運列車在聖地亞哥首都大區南部聖貝爾納多市相撞。撞擊導致貨運列車上2人死亡、客運列車上9名測試人員受傷，傷者已被送醫治療。

智利傳媒報道，這列正在測試的火車是由中國企業中車青島四方機車車輛股份有限公司（CRRC Sifang，簡稱中車四方股份公司）投資建造。

調查人員初步判斷，可能是鐵路的號誌裝置失靈，導致測試車沒有接到貨運列車接近的通知。警方表示，他們正在調查意外原因，目前以魯莽過失殺人罪拘留測試列車的司機和一名鐵路營運商，並對兩人進行審問。

智利警方6月20日通報說，該國聖地亞哥首都大區當天發生兩列火車正面相撞事故，造成2人死亡、9人受傷。網上影片顯示，由於火車相撞力度太猛，其中一列火車的車廂被鏟上二樓的高度，直接疊在另一列火車之上。（網上圖片）

智利檢方人員接受當地媒體採訪時說，客運測試列車未能及時收到貨運列車在同一軌道上反向駛來的資訊。在撞擊發生前，客運列車測試人員向貨運列車發出警示，並轉移至列車尾端，這減輕了撞擊影響。

目前事故具體原因仍在調查中。智利國家鐵路公司總裁埃里克·馬丁表示，將調取列車運行監測數據幫助查明事故原因。