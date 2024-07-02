印度北方邦宗教活動人踩人慘劇　增至122死逾150傷

印度北方邦（Uttar Pradesh）哈特拉斯（Hathras）地區城鎮哈特拉斯（Hathras ）7月2日舉行名為寶麗・巴巴（Bhole BaBa，意即「仁慈的聖者」）的「薩特桑／共修」（Satsang）時發生人踩人慘劇。印度多個機構在社交媒體X發布消息稱，死於這宗慘劇人數已增至122人、逾150人受傷。



路透社和印度新德里電視台（NDTV）7月2日報道，哈特拉斯地區的一個村莊2日舉行宗教活動期間意外觸發人踩人事故。

路透社引述地區醫療官員Umesh Kumar Tripathi指，死者包括25名女性和2名男性。當地警方稱，目前未能確定死亡人數，事故或造成約60人死亡。

央視7月2日報道指，人踩人事件已增致90人死亡，傷亡人數或進一步增加。

印度國家首席部長阿迪蒂亞納特（Yogi Adityanath）已下令對此事件進行調查，他在社交媒體X上表示，已指示相關官員開展救援行動，並為傷者提供適當治療。