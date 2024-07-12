美加芬蘭組破冰船聯盟　加強造船業抗衡中俄

美國、加拿大和芬蘭將組成一個破冰船聯盟，加強三國的造船業，在日益具有戰略意義的極地地區抗衡俄羅斯和中國。



路透社報道，這項名為「破冰船合作努力」（Icebreaker Collaboration Effort）的倡議週四（7月11日）在華盛頓北約峰會期間公布。

美國政府一名高級官員告訴記者，這項倡議旨在建立一支破冰船隊，到極地地區「投射力量」，並執行國際規範和條約。官員說，這是一項「戰略需要」。

這三個北約成員國計劃在年底前簽署協議，匯集北約盟國的需求以擴大造船能力。

2024年4月8日，中國極地科考破冰船「雪龍2號」訪港，並開放予公眾參觀。（黃浩謙攝）

美國海岸防衛隊（USCG）破冰船「Penobscot Bay」航行至京士頓至阿伯尼之間，沿途切開哈德遜河（Hudson River）上的冰層。（Drew Angerer/Getty Images）

上述官員也說，這項倡議旨在向俄羅斯和中國發出信號。「如果沒有這種安排，我們的對手有可能在具有重大地緣戰略意義的專業技術上取得優勢，這也可能使他們成為一些國家對購買極地破冰船感興趣的首選供應商。」

美國國會議員和專家對近年來美國造船能力萎縮感到遺憾。中國正以前所未有的水平生產海軍艦艇，而美國海軍艦艇的建造比計劃落後了數年。

上述官員沒有給出建造新破冰船的時間表，也沒有透露美國計劃生產多少艘。美國目前只有兩艘破冰船，而且都已接近使用壽命終點。「我們打算儘快將目前的數量增加幾倍。」

三國政府將共同​​確定能夠滿足合作夥伴和盟友需求的造船廠，美國盟友希望在未來10年內擁有70艘到90艘破冰船。

中國正尋求開發北極新航線，並擴大在南極的研究。西方政府擔心中國軍隊可從極地活動中獲得更好的作戰和監視能力。

俄羅斯擁有40多艘破冰船，中國擁有規模較小但不斷增長的破冰船隊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

