加拿大傳啟動國安審查　紫金礦業子公司購秘魯金礦或受阻

紫金礦業子公司早前斥資近3億美元，收購加拿大上市企業旗下位於秘魯的金礦。但加拿大媒體於8月11日報道， 交易或因加拿大政府啟動國安審查受阻。報道指出，紫金礦業的子公司已於上月向法院提出司法覆核，指控加拿大當局的國安審查無理。



圖為2016年3月29日，紫金礦業集團有限公司的標誌。（Reuters）

綜合加拿大廣播公司（CBC）及加新社（The Canadian Press）報道， 總部位於溫哥華的Pan American Silver Corp.於今年5月宣布，屬下子公司以近3億美元，將位於秘魯的金礦股份出售給中國紫金礦業集團旗下的金騰（新加坡）礦業公司（Jinteng (Singapore) Mining）。

Pan American 當時表示，該協議「符合慣例條件並獲得監管部門批准」。

不過，加拿大創新、科學及工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）其後認為，該協議「可能損害國家安全」，6月下旬稱將下令展開國安審查。

金騰於7月下旬向聯邦法院據出司法覆核，指控商鵬飛對交易案缺乏進行國安審查的管轄權，他對法規的解釋站不住腳和不合理，強調涉事金礦位於秘魯，在加拿大沒有營業地點或開展業務， 並不符合「加拿大企業」的定義。

不過，紫金礦業及商鵬飛等，均未就報道作出評論。