美國財政部：本年度預算赤字已達1.5萬億美元

美國政府距離本財政年結束還有兩個月，但美國預算赤字已超過1.5萬億美元（約11.68萬億港元）。雖然與2023財政年度比略為下降，但這仍遠高於新冠疫情暴發前的水平。



美國財政部8月12日公布的數據顯示，在截至7月份的10個月裏，美國的預算赤字為1.517萬億美元（約11.817萬億港元），較前一年同期下降6%。

單7月份的預算赤字為2440億美元（約1.9萬億港元），經日曆差異調整後，與2023年7月比較下降16%。

2022年6月14日，美國首都華盛頓，美國聯邦儲備局辦公大樓的外觀。（Reuters）

未償還美國國債的利息負擔仍是美國預算的主要拖累因素，數據顯示，本財政年度頭10個月的利息成本總計9560億美元（約7.45萬億港元），和2023財政年度同期比較上升32%。美國聯邦儲備局（US Federal Reserve）旨在壓抑通貨膨脹的激進加息行動，提高了美國聯邦政府發債的成本。

截至7月底，美國未償還有息政府債務的加權平均利率為3.33%，是自2010年1月以來的最高水平，也比2023財政年同期高0.5個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

