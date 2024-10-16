世界銀行未來10年增300億美元貸款能力　助發展中國家和新興市場

撰文：聯合早報
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世界銀行星期二（10月15日）投票決定修改內部貸款準則，在未來10年內釋放300億美元（約2,330億港元）的額外貸款能力，以幫助發展中國家和新興市場應對氣候變化和其他全球挑戰。

世界銀行行長彭安傑（Ajay Banga）星期二接受路透社NEXT專訪時說，世行集團成員機構國際復興開發銀行（IBRD）將把股權貸款比率降低1個百分點至18%，以承擔更多風險並繼續實施改革。

一份為二十國集團（G20）主要經濟體準備的獨立報告，概述世界銀行股東國包括美國要求進行的改革。

彭安傑說，新措施加上銀行定價政策的變化，意味着未來七年至10年，世界銀行將通過調整資產負債表把貸款能力提高總計1500億美元（約1.17萬億港元）。

現在正值全球挑戰日益加劇之際，烏克蘭戰爭未平息、中東暴力又升級，還有氣候災害惡化和政府債務水平高企等問題。

彭安傑說，迫在眉睫的最大危機之一是，預計未來10年內將有12億人達到工作年齡，而就業崗位缺口將接近8億。

圖為世界銀行行長彭安傑（Ajay Banga）10月15日在美國華盛頓接受路透社訪問。（Reuters）

一些專家估計發展中國家和新興市場每年需要至少3萬億美元來應對未來的流行病、氣候變化和其他挑戰。

國際復興開發銀行上一次調整股權貸款比率是在2023年，從20%降至19%。

彭安傑說，世界銀行還在推動向國際開發協會（IDA）補充超過1000億美元（約7770億港元）的援助資金，以支持世界最貧窮國家。他說，將這個目標定為1200億美元是實際可行的，「我們正在努力」。

1200億美元的援助資金是一些非洲和加勒比領導人的建議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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