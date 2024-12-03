尹錫悅宣布緊急戒嚴令　韓國防部召開全軍指揮官會議加強戒備

韓國總統尹錫悅12月3日宣布緊急戒嚴令，稱要消滅親朝勢力，以保護自由的憲法秩序。他表示，反對黨劫持國會進程，使國家陷入危機，為了維護自由和憲法秩序，他別無選擇，只能採取這樣的措施。這是韓國自1980年以來首次宣布戒嚴。



2231 韓國軍方指，戒嚴令禁止國會、地方議會和政黨進行活動，禁止集會、示威等政治活動，所有傳媒和出版社均受軍方控制。命令還包括見習醫生在內的所有醫務人員在48小時內返回工作崗位。違反戒嚴令者可在沒有逮捕令的情況下被捕。

戒嚴令稱，稱盡量減少對人民生活造成任何不便，反政權勢力除外。

2228 界面新聞報道，韓國在野黨輔佐團和警方在國會出入口對峙。

2220 根據央視，韓國副總理兼企劃財政部長官崔相穆召集戒嚴相關緊急會議。韓國警察廳長召開緊急幹部會議。韓國外交部召開緊急會議，討論戒嚴相關事宜。

網上流傳議員聚集在國會要求解除戒嚴的畫面：

2219 韓聯社稱，警車封鎖國會主要入口。

2215 金十數據引述韓聯社報道，韓國多數國會議員以及國會議長等正在前往國會。路透社引述韓聯社稱，國會入口被封鎖，議員無法進入。李在明表示，國會將試圖廢除尹錫悅宣布的緊急戒嚴令，但軍方可能會試圖逮捕國會成員。

根據路透社，尹錫悅稱，政府遭在野黨癱瘓。

韓媒引述尹錫悅稱：「我們將重建並保護正在崩潰的自由大韓民國。」

韓聯社指，韓國防部召開全軍指揮官會議加強戒備。韓國執政黨國民力量黨魁韓東勛稱，尹錫悅宣布緊急戒嚴令的做法是錯誤，並發誓要阻止它。

韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明表示，尹錫悅宣布戒嚴令為違憲行為。李在明呼籲韓國民眾前往國會，保護國會。

根據央視，尹錫悅3日晚突然進行電視直播講話，宣布實施「緊急戒嚴」。尹錫悅列舉多項理由，稱在野黨裹挾國會，攪亂國家，稱將肅清韓國國內「反國家勢力」。具體戒嚴措施目前尚不得知。外界分析，近期韓國在野黨推動針對總統夫人的連串立法以及彈劾檢察官等公職人員可能是尹錫悅宣布「緊急戒嚴」導火索。