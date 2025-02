Elon Musk開腔談DeepSeek：可以期待中國造出很多偉大的東西

中國人工智能(AI)初創企業深度求索(DeepSeek)的大模型震動全行業。當地時間2月8日,一段影片中,美國科技大亨、全球首富馬斯克(Elon Musk)早前參加WELT經濟峰會時,開腔談及DeepSeek,形容其令人印象深刻,但強調這絕不代表完成了AI革命。



馬斯克在當地時間1月28日發表線上講話,他表示,中國有很多非常聰明、非常有上進心的工程師。「因此,你可以期待他們會做出許多偉大的事情,DeepSeek就是其中之一」(So you can expect that they will do many great things and DeepSeek is one of them)

他表示,回顧中國的悠久歷史,作為一個發明和創造了許多事物的古老國家,在人類歷史的大部分時間裏,中國都是地球上最強大的國家。但馬斯克強調DeepSeek縱使令人印象深刻,這全賴中國擁有大量人才,但這並非完成了整個AI革命,例如他旗下的xAI或其他歐洲的開發者之後會陸續開發出比DeepSeek更強的模型。

Elon Musk談DeepSeek:由影片11:29開始↓