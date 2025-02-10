Elon Musk開腔談DeepSeek：可以期待中國造出很多偉大的東西

中國人工智能（AI）初創企業深度求索（DeepSeek）的大模型震動全行業。當地時間2月8日，一段影片中，美國科技大亨、全球首富馬斯克（Elon Musk）早前參加WELT經濟峰會時，開腔談及DeepSeek，形容其令人印象深刻，但強調這絕不代表完成了AI革命。



馬斯克在當地時間1月28日發表線上講話，他表示，中國有很多非常聰明、非常有上進心的工程師。「因此，你可以期待他們會做出許多偉大的事情，DeepSeek就是其中之一」（So you can expect that they will do many great things and DeepSeek is one of them）

他表示，回顧中國的悠久歷史，作為一個發明和創造了許多事物的古老國家，在人類歷史的大部分時間裏，中國都是地球上最強大的國家。但馬斯克強調DeepSeek縱使令人印象深刻，這全賴中國擁有大量人才，但這並非完成了整個AI革命，例如他旗下的xAI或其他歐洲的開發者之後會陸續開發出比DeepSeek更強的模型。

Elon Musk談DeepSeek：由影片11:29開始↓