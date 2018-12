據英國廣播公司(BBC)周三(19日)報道,英國商會(British Chambers of Commerce)、英國工業聯合會(Confederation of British Industry)、製造商組織EEF、小型企業聯會(Federation of Small Businesses)及英國董事協會(Institute of Directors)發表聯合聲明,批評政界人士只顧內鬥而未有準備脫歐,並警告已經沒有足夠時間去為無協議脫歐的情況作準備。