比利時首相示威聲中請辭　對歐洲中間派有何啟示？

比利時首相米歇爾（Charles Michel）在移民爭議上的中間派作風使他進退失據，左右兩派均不予支持，國會周二（18日）通過其不信任動議，他宣布請辭，等候國王批准。 米歇爾黯然請辭，可謂對中間派政府的一個警號，提醒即將面臨選舉年的歐洲要做好準備。

「黃背心」運動蔓延歐洲多國，連日示威為歐洲帶來不少動盪。法國身為運動的發源地，政府雖沒被擊倒，卻波及鄰國比利時政府。

不滿簽署移民契約 右翼執政聯盟「叛變」

首相米歇爾上10日代表國家簽署聯合國《移民問題全球契約》，惹來共同執政的新佛蘭芒聯盟黨（Nieuw-Vlaamse Alliantie，N-VA）不滿。這個反移民右翼政黨後來退出執政聯盟，4名內閣成員請辭。政黨更乘着「黃背心」運動的聲勢，號召布魯塞爾的民眾上街抗議，當中更有不少民族主義和極右份子參與。

米歇爾在最後關頭尋求左翼反對黨合組政府，拋出「人民利益」游說他們。但長期受壓的反對黨不收貨，反而發動不信任動議，迫令首相下台，同時令中間派政府倒台。

比利時首相下台：比利時國會通過對首相米歇爾的不信任動議，他同日向國王遞交辭職信。（路透社）

《紐約時報》分析認為，米歇爾陷於進退兩難，源於他嘗試維持政府的中間路線，一如法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）般同時抵擋左右派夾擊。

比利時左右兩派立場迥異，維繫絕非易事。右翼N-VA在移民議題上十分強硬，不願分擔接收難民的重擔。左翼反對黨則支持接收難民，並要求政府改善環境和藥物政策，以及提出減稅等。

再者，比利時長久以來分為荷蘭語、法語和德語3個語言社群，而前兩者佔比最多，深深影響政治發展，說法語的米歇爾未能穩住荷語的右翼盟友亦不足為奇。

只不過比利時中間派倒台，又為歐洲帶來什麼啟示呢？

比利時首相下台：比利時有民眾不滿政府簽署聯合國的移民契約，多日來上街示威，與警方爆發衝突。有極右民族主義份子高舉代表佛蘭芒的旗幟。（路透社）

牛津大學歐洲歷史系教授康韋（Martin Conway）認為，米歇爾的請辭不但揭示比利時的不穩，更反映要在現今歐洲維持中間派的困難，「那套聰明，理智且富技術的管治真的面臨威脅」。

至於歐洲的民粹和民族主義浪潮高調地影響比利時，亦可能促成了這個位處西歐中心的中間派政府倒台。

歐盟7國來年選舉 勢考驗中間派

無獨有偶，比利時政治危機正在2019年歐洲「選舉年」前夕發生。來年7個歐盟國家，包括比利時、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、波蘭和葡萄牙，以及歐洲議會（European Parliament）將迎來選舉，亦勢將成為中間派的大考驗，比利時的局面則提醒了他們要做好準備。

另一方面，從匈牙利、波蘭和奧地利等右翼政府反對移民契約的觀察可見，移民議題亦會繼續成為考驗歐洲團結的關鍵戰場。

（路透社／紐約時報）