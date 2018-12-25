姆努欽跟金融監管部門開會　確認市場表現正常

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）近日為穩定股市動作頻頻，繼與美國6大銀行行政總裁通電話後，他周一（24日）再召集總統金融市場工作小組成員開電話會議，獲確認金融市場表現正常。 有分析員認為，姆努欽臨時召開緊急會議，只會激發市場更多憂慮情緒，而沒有安撫作用。

彭博社引述知情人士指，有份參與周一電話會議的官員包括來自聯儲局、證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）、商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）、聯邦存款保險公司（the Federal Deposit Insurance Corporation）以及貨幣監理局（Office of the Comptroller of the Currency）。

有關知情人士表示，各監管部門官員都指出，雖然近期股市下跌，但金融市場表現如常。

姆努欽為了安撫市場，上周六（22日）晚在Twitter特別澄清指，總統特朗普告訴他，從來未有建議要把聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）革職。他周日（23日）又致電美國6大銀行的行政總裁，隨後煞有介事強調各銀行資金流動性充裕。

經濟分析師佩爾利（Roberto Perli）認為，姆努欽連日舉動只會令投資者更加憂慮，「我不知道有誰在昨晚（周日）之前曾想過會有銀行流動性不足。」他又指姆努欽提及的概念過去只在發生深層危機時才會提起，質疑他反應過大。

（彭博社）