姆努欽跟金融監管部門開會　確認市場表現正常

美國財長姆努欽(Steven Mnuchin)近日為穩定股市動作頻頻,繼與美國6大銀行行政總裁通電話後,他周一(24日)再召集總統金融市場工作小組成員開電話會議,獲確認金融市場表現正常。 有分析員認為,姆努欽臨時召開緊急會議,只會激發市場更多憂慮情緒,而沒有安撫作用。

彭博社引述知情人士指,有份參與周一電話會議的官員包括來自聯儲局、證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)、商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)、聯邦存款保險公司(the Federal Deposit Insurance Corporation)以及貨幣監理局(Office of the Comptroller of the Currency)。

有關知情人士表示,各監管部門官員都指出,雖然近期股市下跌,但金融市場表現如常。

姆努欽為了安撫市場,上周六(22日)晚在Twitter特別澄清指,總統特朗普告訴他,從來未有建議要把聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)革職。他周日(23日)又致電美國6大銀行的行政總裁,隨後煞有介事強調各銀行資金流動性充裕。

經濟分析師佩爾利(Roberto Perli)認為,姆努欽連日舉動只會令投資者更加憂慮,「我不知道有誰在昨晚(周日)之前曾想過會有銀行流動性不足。」他又指姆努欽提及的概念過去只在發生深層危機時才會提起,質疑他反應過大。

(彭博社)