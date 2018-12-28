美國聯邦政府局部停擺　民調：較多人認為特朗普要為此負責

美國聯邦政府上周六（22日）起局部停擺，預計直到新年正式復會前，停擺情況將會持續。 根據路透社/易普索（Ipsos）周四（27日）公布的民意調查顯示，較多受訪美國人認為總統特朗普要為政府局部停擺負責，而非一眾民主黨國會議員。

民調於12月21日至25日期間進行，結果顯示，有47%成年受訪者認為特朗普需為此負責，認為是民主黨責任的有33%，另外亦有7%的人認為是共和黨的錯。

有35%受訪者支持將興建美墨邊境圍牆款項列入開支法案，只有25%受訪者支持特朗普就此事令政府停止運作。

停擺的起因源於特朗普和民主黨在墨西哥邊境興建圍牆撥款一事各不相讓，前者表明國會需要通過的臨時撥款需要包括50億美元興建費用，否則任由政府部門繼續停止運作。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）周四表示，總統已表明任何撥款予政府運作的法案必須能夠為邊境安全提供充分資金。但未有提到特朗普主張興建的邊境圍牆。

聖誕假期結束後，議員陸續返回華盛頓。國會周四短暫復會數分鐘，期間並沒有討論撥款問題。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）同日表示，共和民主兩黨至今仍然在解決停擺問題上有嚴重分歧，暗示有關情況將維持一段時間。

（路透社）