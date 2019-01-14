伊朗軍方貨機緊急降落時衝出跑道　15死1生還

路透社引述伊朗半官方法爾斯通訊社（Fars）報道，一架軍方貨機周一（14日）在首都德黑蘭以西的城鎮卡拉季（Karaj）附近墜毀。報道引述伊朗軍方聲明指出，涉事貨機當時載有16人。事件導致15人死亡，僅1人生還。

軍方聲明指出，涉事的波音707貨機運載肉類，從吉爾吉斯（Kyrgyzstan）比什凱克（Bishkek）出發，周一在厄爾布爾士省（Alborz）的卡拉季法特赫（Fath）機場緊急降落。該機場由伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）控制。

美聯社報道指，飛機降落時衝出跑道，並撞向跑道末端圍欄和附近民居，然後起火。事件中唯一生還的工程師被送往醫院救治。

報道指，飛機原定在附近的帕亞姆（Payam）國際機場降落，但當局未解釋為何機員在涉事機場緊急降落。

伊朗國營電視台一度指出，涉事貨機屬於吉爾吉斯。吉爾吉斯馬納斯（Manas）機場發言人則表示，涉事貨機從馬納斯機場起飛，是屬於伊朗帕亞姆航空公司（Payam Air）。

伊朗軍方貨機墜毀：涉事的伊朗軍方貨機緊急降落時衝出跑道，撞到附近民居後起火。事件中有15人死亡，僅1人生還。（美聯社）

↓涉事貨機墜毀情況↓

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（綜合報道）