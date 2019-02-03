美民主黨州長遭翻舊帳　涉種族歧視拒絕辭職

美國維珍尼亞州爆出政治風波，州長諾瑟姆（Ralph Northam）被揭數十年前求學時期曾拍攝涉嫌歧視的照片。諾瑟姆一度就事件道歉，但緊隨改口稱照片中人不是他，事件引發騷動，諾瑟姆面臨下台壓力。

諾瑟姆（Ralph Northam）被揭數十年前在學期間曾拍攝「塗黑臉」3K黨照片，被要求辭職。（路透社）

現年59歲的諾瑟姆現任維珍尼亞州州長，被視為民主黨的温和派。事發於上周五（1日），網上流傳一幅來自1984年維珍尼亞醫學院的年鑑照片，相中有兩名男子，一人臉部完全塗黑、另一人則穿着被視為極右種族主義運動「3K黨」的裝束，同頁寫有諾瑟姆的個人資料。

照片流出後隨即引起反彈，維珍尼亞州黑人議員黨團批評照片「令人憎惡且受冒犯」，並有共和黨及民主黨員要求諾瑟姆辭職。州長官邸外亦出現示威，聲稱無法接受一位歧視黑人的州長。

維珍尼亞醫學院年鑑，在諾瑟姆的介紹頁中右方的照片是引發爭議的元凶。（維珍尼亞醫學院）

州長官邸外亦出現示威者，手持標語要求諾瑟姆辭職。（路透社）

道歉一天後改口否認 黨友要求辭職

諾瑟姆即日為照片道歉，並稱他在醫學界和公共服務期間，與相中時期的價值觀不同。不過他在翌日記者會上一改口風，否認自己是相中人。諾瑟姆稱他在仔細觀察照片後，確認自己並非相中人，認為這是校方出版錯誤。

「塗黑臉」起源於19世紀滑稽歌舞表演，由白人演員在臉上塗上黑色顏料，扮演黑人唱歌跳舞。因表演會讓人聯想黑人奴隸時代，被視為是種族歧視。

雖諾瑟姆極力否認並拒絕辭職，但多名黨友已相繼要求他下台，包括參議員沃納（Mark R. Warner）、凱恩（Tim Kaine）等人。維珍尼亞州總檢察長赫林（Mark Herring）亦表明，諾瑟姆已不可能再擔任領導。

若諾瑟姆辭職，將會由副州長費爾法克斯（Justin Fairfax）繼任。法克斯同屬民主黨，是非裔美國人，若繼任將成為美國有史以來第4名非洲裔州長。

（綜合報道）