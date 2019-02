菲美應對中國南海活動　擬商修訂共同防禦條約

美國政府一高層小組下周往菲律賓馬尼拉,與該國國防官員就修改《菲美共同防禦條約》初步磋商,應對中國勢力在南海持續擴張。 菲律賓國防部長洛倫紮納(Delfin Lorenzana)周一(2月4日)在菲律賓國防大學出席座談會時透露,美方將瞭解菲方希望針對共同防禦條約的內容作出哪些修改。

韓戰於1950年6月爆發之後,馬尼拉與華府1951年8月30日簽署《菲美共同防禦條約》(Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America),兩國承諾任何一方的本土或在太平洋轄區內的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭到武力攻擊時,採取行動因應共同的危險。

菲美共同防禦的範圍是否包含南海,條約內文並未說明,因此菲律賓政府2018年提出重新檢視條約的要求,讓這個簽訂已將近70年的文件與時俱進。

菲律賓部分安全事務分析人士認為,菲律賓若與中國在南海發生衝突,美國很可能不會出兵支援,因為共同防禦條約只提到了「本土」。

羅倫沙納表示,根據條約,如果「菲律賓本土」(metropolitan Philippines)遇襲,美國將會協防,但美方應闡明本土的定義,它是否也包括了黃岩島、美濟礁和中業島。

洛倫紮納先前曾表示,美國對菲律賓「本土」的定義只包含呂宋、米沙鄢群島(Visayas)和棉蘭老島這三大主要島群,條約並未覆蓋南海區域。

