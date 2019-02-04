布克萊勝出薩爾瓦多總統選舉　結束兩黨輪替執政局面

中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）最高選舉委員會周日（3日）晚公布總統選舉初步計票結果，民族團結大聯盟候選人布克萊（Nayib Bukele）大幅領先其他候選人。布克萊當晚宣布勝出。

薩爾瓦多最高選舉委員會當天在新聞發布會上宣布，根據已點算的87.67%選票統計，代表民族團結大聯盟（Gana）出選的布克萊，得票率為53.78%，超過排名第二、主要反對黨民族主義共和聯盟（ARENA）所在競選聯盟候選人卡列哈（Carlos Calleja）20個百分點。馬蒂民族解放陣線（FMLN）的候選人。

布克萊這位首都聖薩爾瓦多（San Salvador）前市長當晚宣布勝出，卡列哈和現執政黨候選人馬丁內斯（Hugo Martinez）相繼承認敗選。後者的得票率僅14%多一點。

他的勝利結束該國自1992內戰完結後，立場左翼的馬蒂民族解放陣線（FMLN）以及保守派的民族主義共和聯盟把持該國政治的局面。

布克萊承諾上任後會打擊該國貪污問題以及犯罪集團活動。他上任後要處理的問題還不只這些，該國經濟拖沓以及貧窮率高，情況令人擔憂。他說會其目標是增加對教育的投資，以及在聯合國支持下，成立反貪污委員會。

選舉正式結果預計2天內公布。此次選舉後，布克萊總統任期在6月1日開始。

（新華社／英國廣播公司）