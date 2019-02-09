【峰迴路轉】泰護國黨遵從泰王命令　放棄推舉烏汶叻公主參選總理

泰國泰護國黨（Thai Raksa Chart Party）周六（9日）發表聲明稱，會忠誠地遵從泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）命令，意味不再推舉烏汶叻公主（Princess Ubolratana）成為該黨唯一總理候選人。

泰國3月24日舉行大選，泰護國黨2月8日公布，烏汶叻公主（Princess Ubolratana）將競逐總理一職，不過泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）當晚頒布王室法令阻止，指王室成員不應該參與政治，而且違反憲法。（視覺中國）

泰護國黨周五（8日）提名烏汶叻公主代表其政黨參選總理後，泰王哇集拉隆功便頒布王室法令阻止，指「高級王室成員參與政治體制，無論如何都是違反古代王室禮儀和國家習俗和文化，是被視為極不恰當的行為」，而且違反憲法。

泰護國黨周六發表聲明稱：「我黨遵從泰王命令，效忠泰王及所有王室成員。我黨會根據選舉委員會的規定、選舉法及憲法履行義務，尊重君主制的傳統，準備好按以泰王為國家元首的民主制度，實施令泰國繁榮發展的政策。」

烏汶叻公主同日在Instagram發文說：「我感謝所有泰國人民，謝謝你們給我的愛、包容和支持。無論未來會發生什麼事，我都要一次又一次發自內心向你們說謝謝！」

（民族報）