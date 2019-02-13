澳洲研究：蜜蜂「心中有數」　搞得掂基本加減

美國學術期刊《科學進展》（Science Advances）上周三（6日）發表澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT University）一項研究結果，指出蜜蜂能做基本的加減數。 研究人員指出，牠們的腦袋細小，卻能在經過訓練後學懂加數及減數。蜜蜂的腦袋僅有約96萬個神經元，相當於人類一隻眼睛視網膜神經元的數量。

有份撰寫研究報告的澳洲皇家墨爾本理工大學副教授戴爾（Adrian Dyer）指出，研究人員在實驗中訓練蜜蜂將顏色與加減的含義聯繫起來。他們為蜜蜂製造一個「Y形」迷宮，牠進入後會先看到3個黃色的正方形圖案，然後可飛到左、右兩邊的「房間」，內有分別一組2個黃色正方形，以及一組4個黃色正方形。

牠們飛到前者跟前（一組2個黃色正方形），便會得到糖水作為獎勵；來到後者跟前，則會嚐到苦澀的奎寧溶液（Quinine Solution）。在這個情況下，蜜蜂學的是減數。

在另一個迷宮中，牠會先看到一組2個藍色的正方形，進一步飛進去，便會看到右、左兩方分別放置一組僅1個藍色的正方形，以及一組3個藍色的正方形。蜜蜂如選擇飛到「三個藍色正方形」跟前，便會得到獎勵。在這個情況下，牠學的是加數。

蜜蜂懂加減數：圖為研究人員為牠們特製的「Y形」迷宮。

答題命中率：64%至72%

戴爾指出，對牠們來說，明白「加」及「減」的意思是非常困難的，因那是抽象的符號，所以研究人員在圖案中加上顏色：「牠們學習顏色學得非常快。」

有14隻蜜蜂用於實驗，牠們全部完成100次練習。研究人員給牠們隨機「出題目」，加減數組合各異，但相加或相減的結果不多於5。牠們「受訓」時的題目跟真正進行測試的題目不一樣，故此不能憑記憶「作答」。

研究發現，經訓練的蜜蜂在測試中的表現比一般蜜蜂為佳。前者「答對」的機率介乎64%至72%之間，視乎測試內容而定。戴爾說：「不是每隻蜂都能自然做到，但我們可教牠們去做。」

戴爾指出蜜蜂在任何自然環境中，可能都用不着加減數這種技術，但牠們的腦袋能讓其解決問題。蜜蜂在地球存在已有好長的一段時間，而且他們善於在不同環境中生活，在解決問題上有新穎的方法；能讓牠們在有需要的情況下學習加減數，可能是出於這個原因。

（綜合報道）