日本北海道5.7級地震　札幌市千歲市震感強烈　地鐵停駛

日本北海道周四（21日）晚上9時22分發生5.7級地震，震央位於北海道札幌東南面，震源深度30公里，幾乎全北海道有震感，其中在厚真町、札幌市北區及千歲市等地的震感尤其強烈。當地政府表示已緊急設立對策辦公室，聯絡各地區官員詢問地震後的情況。

地震影響當地交通服務，札幌市地下鐵暫時要停駛列車，當局表示無法在周四（21日）內恢復通車，希望可以在周五（22日）重啟服務。

至於新千歲機場一度停止飛機起降，以檢查跑道，現在已重開其中一條跑道，但另一條繼續封閉。日航及全日空表示，目前未有航班因此而取消。