白宮文件：朝鮮承諾摧毀核設施　平壤倘守信　華府將經濟援助

美朝首腦會談下周三及周四(27至28日)在越南河內舉行。美國白宮在會議舉行前數天發布情況說明書。從內文可看到,特朗普計劃以重大經濟激勵及回報,嘉獎在無核化上取得進展的朝鮮。 總部設於韓國的朝鮮新聞網(NK News)周五(22日)報道,情況說明書有寫朝鮮已承諾摧毀鈾與鈈設施。 這份文件會在下周「特公會」上發布。

美國白宮周四(21日)發布的情況說明書,標題為President Trump Is Committed to Achieving Transformational Peace for the United States, the Korean Peninsula, and the World(暫譯:特朗普總統致力於為美國、朝鮮半島和世界實現改頭換面的和平)。這份文件用於概括特朗普政府與朝鮮在外交方面的「歷史性的成果」。

情況說明書寫道:「(美國)總統已表明如朝鮮履行它的承諾去完成無核化,我們會確保有經濟發展的選項。」文中指出:「美國及其夥伴已在準備探討如何推動在朝投資、改善當地基礎建設、提升其食品安全以及其他。在金委員長治下強勁的經濟發現,是特朗普眼中美朝關係光明未來願景的核心。」

交件寫道:「朝鮮表示願意繼續採取更多措施,包括永久廢棄寧邊核設施,美國也會根據2018年6月12日兩國簽署的聯合文件的精神,採取相應措施。」話雖如此, 美國朝鮮問題特使比根(Stephen Biegun)承認美朝對無核化的定義尚未達成一致共識。