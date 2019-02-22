白宮文件：朝鮮承諾摧毀核設施　平壤倘守信　華府將經濟援助

美朝首腦會談下周三及周四（27至28日）在越南河內舉行。美國白宮在會議舉行前數天發布情況說明書。從內文可看到，特朗普計劃以重大經濟激勵及回報，嘉獎在無核化上取得進展的朝鮮。 總部設於韓國的朝鮮新聞網（NK News）周五（22日）報道，情況說明書有寫朝鮮已承諾摧毀鈾與鈈設施。 這份文件會在下周「特公會」上發布。

美國白宮周四（21日）發布的情況說明書，標題為President Trump Is Committed to Achieving Transformational Peace for the United States, the Korean Peninsula, and the World（暫譯：特朗普總統致力於為美國、朝鮮半島和世界實現改頭換面的和平）。這份文件用於概括特朗普政府與朝鮮在外交方面的「歷史性的成果」。

情況說明書寫道：「（美國）總統已表明如朝鮮履行它的承諾去完成無核化，我們會確保有經濟發展的選項。」文中指出：「美國及其夥伴已在準備探討如何推動在朝投資、改善當地基礎建設、提升其食品安全以及其他。在金委員長治下強勁的經濟發現，是特朗普眼中美朝關係光明未來願景的核心。」

交件寫道：「朝鮮表示願意繼續採取更多措施，包括永久廢棄寧邊核設施，美國也會根據2018年6月12日兩國簽署的聯合文件的精神，採取相應措施。」話雖如此， 美國朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）承認美朝對無核化的定義尚未達成一致共識。