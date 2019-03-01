美國研究：周末補覺難以償還睡眠債

很多人工作日天天熬夜，想着周末再把覺補回來。美國科羅拉多大學博爾德分校（University of Colorado at Boulder）周四（2月28日）在《當代生物學》 （Current Biology）發表一項新研究。結果指出，周末補覺很難彌補平時熬夜帶來的健康問題，甚至可能比持續睡眠不足危害更大。

美國科羅拉多大學博爾德分校的研究人員找來36名18歲到39歲健康的人，並將這些人分為3組。第一組連續9晚保證能睡足9小時；第二組連續9晚每晚睡5小時；第三組前5天每晚睡5小時，中間2天不限時睡眠，最後2天恢復每晚睡5小時。

結果顯示，第2組和第3組均出現晚上進食增多、體重增加和胰島素敏感性（Insulin Sensitivity）降低的情況。「補眠組」在不限時睡眠的兩天中相關指標稍有改善，如夜間進食減少，但一旦恢復睡眠不足的作息方式，這些改善的情況就會立即消失。

研究還發現，最終「補眠組」的某些健康檢測結果甚至比連續「熬夜組」更差。例如，連續熬夜組別的胰島素敏感性平均降低13%，「補眠組」的胰島素敏感性則降低9%到27%不等，其中肌肉和肝臟的胰島素敏感性比其他兩組更低。

美國科羅拉多大學博爾德分校綜合生物學教授賴特（Kenneth Wright）指，研究表明進食時間以及生物鐘的來回改變可能對身體更為不利。

賴特表示，周末補覺或許會對偶爾熬夜的人有好處，這還有待進一步研究，但目前已知的是，有規律的作息非常重要，人們還是應該盡可能每天睡足7小時。

（新華社／Neuroscience News）