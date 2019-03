【www】萬維網誕生30年　發明者憂網絡終成「失控怪獸」

萬維網(World Wide Web,WWW)下周將迎來誕生30周年的紀念日,這套系統不但讓科學家共享資訊,更徹底改變人類社會。 惟這套系統的發明者英國科學家柏納斯李(Tim Berners-Lee)對網絡前景憂心忡忡,並警告萬維網已經遭「惡棍劫持」,而且最終可能被毀掉。

當年伯納斯李在歐洲核子研究中心(CERN)工作,但熱衷於建立一套讓全世界數千名科學家可以共享資訊的系統,目標是創造「去中心化的資訊管理系統」(decentralised information management system)。

後來伯納斯李與同事弗盧基格(Francois Fluckiger),以及比利時科學家卡約(Robert Cailliau)合作,以「超文件標示語言」(HTML)為創建網頁標準,繼而開發「超文本傳輸協定」(HTTP)和統一資源定位符(URL),最終形成大眾現今使用的網頁和超連結等等。

萬維網誕生30年:伯納斯李及其團隊1989年3月13日發明萬維網。圖中是他當年在歐洲核子研究中心內的辦公室。(視覺中國)

時隔30年,發明者之一的弗盧基格慨嘆現今系統上充斥網絡欺凌、假新聞、集體式的歇斯底里等。他稱人們不禁要捫心自問,最終是否創造了一頭失控的怪獸。

伯納斯李對此同樣表示憂慮,他發起「save the web」(拯救網絡)行動;在2018年11月於葡萄牙舉行的網絡峰會(Web Summit)上呼籲締結「全球資訊網契約」(Contract for the Web),以保障所有人都能使用網絡,以及相關的基本權利和私隱。

這名「萬維網之父」2018年12月曾於《紐約時報》撰文,提及網絡罪行、假新聞、暗網(dark web)和個人資料盜竊等威脅,指出網絡已「遭惡棍和搞事者騎劫,並藉此操縱全世界的人」。他亦於世界經濟論壇(WEF)上敦促全球精英對抗網絡辯論兩極化的現象,並呼籲建立能聯繫不同背景和意見人士的網上平台。