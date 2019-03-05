【www】萬維網誕生30年　發明者憂網絡終成「失控怪獸」

萬維網（World Wide Web，WWW）下周將迎來誕生30周年的紀念日，這套系統不但讓科學家共享資訊，更徹底改變人類社會。 惟這套系統的發明者英國科學家柏納斯李（Tim Berners-Lee）對網絡前景憂心忡忡，並警告萬維網已經遭「惡棍劫持」，而且最終可能被毀掉。

當年伯納斯李在歐洲核子研究中心（CERN）工作，但熱衷於建立一套讓全世界數千名科學家可以共享資訊的系統，目標是創造「去中心化的資訊管理系統」（decentralised information management system）。

後來伯納斯李與同事弗盧基格（Francois Fluckiger），以及比利時科學家卡約（Robert Cailliau）合作，以「超文件標示語言」（HTML）為創建網頁標準，繼而開發「超文本傳輸協定」（HTTP）和統一資源定位符（URL），最終形成大眾現今使用的網頁和超連結等等。

萬維網誕生30年：伯納斯李及其團隊1989年3月13日發明萬維網。圖中是他當年在歐洲核子研究中心內的辦公室。（視覺中國）

時隔30年，發明者之一的弗盧基格慨嘆現今系統上充斥網絡欺凌、假新聞、集體式的歇斯底里等。他稱人們不禁要捫心自問，最終是否創造了一頭失控的怪獸。

伯納斯李對此同樣表示憂慮，他發起「save the web」（拯救網絡）行動；在2018年11月於葡萄牙舉行的網絡峰會（Web Summit）上呼籲締結「全球資訊網契約」（Contract for the Web），以保障所有人都能使用網絡，以及相關的基本權利和私隱。

這名「萬維網之父」2018年12月曾於《紐約時報》撰文，提及網絡罪行、假新聞、暗網（dark web）和個人資料盜竊等威脅，指出網絡已「遭惡棍和搞事者騎劫，並藉此操縱全世界的人」。他亦於世界經濟論壇（WEF）上敦促全球精英對抗網絡辯論兩極化的現象，並呼籲建立能聯繫不同背景和意見人士的網上平台。