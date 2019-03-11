英美媒體齊齊擺烏龍　歐盟澄清沒取消美國免簽

神根簽證資訊（Schengen Visa）網站周日（3月10日）發布資料稱，所有美國公民，包括一些國家的護照持有人將需在2021年1月起，在歐洲旅行信息與授權系統（ETIAS）登記才能入境相關國家。網站在文中用黑色粗體字體強調，ETIAS不是簽證。這是源於近日一些英、美媒體記者撰寫報道時，搞錯一些基本資料，繼而做出過度解讀。

歐盟回應近日包括美國有線新聞網絡（CNN）及英國《獨立報》等媒體報道，指「美國人2021年起入境歐盟需持簽證」。神根簽證資訊網站指一些美國公民被一些媒體誤導了。

身在美國的歐盟代表已做反應，並指出ETIAS跟美國的旅遊授權電子（ESTA）系統一樣，它們都不是簽證。

ETIAS是一套電子系統，允許來自無需簽證的國家的訪客進入神根區並與其保持聯繫。歐盟需要旅客做登記的主要原因是維護區內安全。ETIAS將核查是否有人會在任何方面對神根國家的安全構成威脅，繼而拒絕此人入境。

CNN上周六（9日）發布標題為《美國人2021年起入境歐盟需持簽證》的報道。文中指歐盟方面宣布，美國公民在2021年起赴歐，將須通過歐盟的ETIAS申請有效期為3年的電子簽證，才能在期限內出入神根區26個國家。英國《獨立報》、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）及美國《國會山報》亦做出類似報道，標題都差不多。在消息傳開後，有媒體迅速將情況解讀為「歐盟取消美國免簽」。

（綜合報道）