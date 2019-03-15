【英國脫歐】檢察總長：可根據維也納公約終止「補底方案」

英國下議院周四（14日）投票通過動議，要求押後脫歐。《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報道，檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）最新的法律意見指出，英國可根據維也納公約終止愛爾蘭「補底方案」，以此嘗試爭取保守黨疑歐派和北愛爾蘭民主統一黨（DUP）支持脫歐協議草案。

《維也納條約法公約》（Vienna Convention on the Law of Treaties）第62條列明，如雙方簽署條約後形勢出現「重要變化」，便可以提出終止條約。郝思賢指出，根據公約，如按脫歐協議實施愛爾蘭「補底方案」後，對北愛爾蘭構成「社會不穩定的影響」，將可以退出「補底方案」。

疑歐派律師組成的小組卻質疑郝思賢的論點錯誤，且誤解公約。小組指出，《維也納條約法公約》第62條只適用於「極端情況」，更引用案例，指匈牙利在1990年代以蘇聯解體、華沙公約組織解散和捷克斯洛伐克解體為由，提出解除與捷克斯洛伐克之間的條約。但國際法院（International Court of Justice）認為公約所指的「重要變化」必須為不可預視，因此拒絕匈牙利的要求。

（每日電訊報）