【泰國大選】料政黨需組聯合政府　民主黨或變「造王者」

泰國3月24日即將迎來自2014年軍事政變後的首次大選，外界預測泰國沒有單一政黨能獲取過半議席的絕對優勢，有可能出現聯合政府。 在選舉中，既有現任總理巴育（Prayut Chan-ocha）所屬的軍政府勢力、反對軍方的為泰黨（Pheu Thai）勢力，還有另一派別是泰國最悠久政黨民主黨。當地推測民主黨或要面臨親軍方或反軍方的選擇。 民主黨黨魁阿披實（Abhisit Vejjajiva）認為，選舉不是非黑即白，形容民主黨是「第三路線」。

泰國大選：泰國迎來2014年軍事政變後首場大選，民調顯示投票率高達97%。圖為部分提早投票的選民在票站排隊的情況。（路透社）

民主黨於1947年為立，傳統上屬於保守和保皇派別。該黨雖然將其塑造成文人治國的成功象徵，但也曾與不同軍政府合作。

2008年底至2011年出任泰國總理的阿披實，所領導的民主黨如今被視為親建制和親商的政黨，支持者傳統上來自曼谷的中產和南部選民。

這個傳統大黨自2005年起捲入一系列的政治旋渦中，例如部分黨員曾領導「黃衫軍」的反貪污示威，與主要來自泰國北部的基層市民、他信支持者「紅衫軍」針鋒相對。兩派的鬥爭觸發泰國兩場軍事政變。

泰國大選：阿披實2010年上任總理期間，他信派系支持者「紅衫軍」發起連串示威。當時示威者甚至收集一樽樽血液，潑向總理官邸。（Getty Images）

阿披實3月發布的競選影片提到不支持巴育留任總理，稱會引發衝突，而且違反民主黨「主權在民」的原則。惟阿披實澄清，自己也討厭與親他信的為泰黨合作。民主黨也一直譴責他信一方貪污和威脅獨立民主制度。

阿披實說：「我不想要獨裁，也不想要貪污的人。腐敗的政客在過去20年為軍方發動政變提供了擋箭牌。」

他認為，在選舉逐漸變得只有親軍方與反軍方陣營之際，期望有第三條路線出現。他拒絕親他信派系將選舉描述為民主與軍政府的對決，並表示「這場選舉不是非黑即白，國家有更多選擇」。

可是阿披實所說的「第三路線」將會面臨什麼挑戰呢？

泰國大選：阿披實2019年3月出席競選活動時大打女性選民牌，爭取各方支持。他與支持者舉起心型手勢合照。（路透社）

泰國大選將選出500名眾議院議員。另有250名由軍方委任的參議員。如無意外，參眾議員將一起選出下任總理。故此各政黨也爭取合共奪得最少376席，以獲得任命總理的主導權。

由於將軍出身的巴育幾乎能獲得所有參議員支持，他的政黨只需從眾議院多拿126席，便可穩坐總理一職。相反，反對軍政府的政黨需要在眾議院直接取得376席，才能從軍政府手中奪回優勢，但這幾乎不能由單一政黨完成。

普遍民調顯示，提名巴育的公民力量黨（Palang Pracharath）將未能取得足夠議席，因此可能需要籌組聯合政府，民主黨將是一個選擇。

泰國大選：泰國多個民調顯示，提名巴育的公民力量黨未必令取得足夠議席，或者需要與阿披實領導的民主黨合組聯合政府。（路透社）

儘管阿披實不希望巴育留任，但他沒有排除與公民力量黨組成聯合政府。路透社指出，這種情況可能會令泰國誕生一名在「妥協」情況底下產生的總理，既可能由阿披實本人擔任，也可以是其他候選人。

軍政府多番押後大選日期後，外界質疑軍方是否真的有下放權力的決心。如果此時阿披實與軍方合組政府，或許會被指變相延續軍方統治，違反將泰國帶回民主和文人管治的承諾。

為泰黨總理候選人之一的素達拉（Sudarat Keyuraphan）稱：「阿披實說不會與為泰黨聯合，那麼這代表他會加入公民力量黨？」她續指，「他必須作出選擇」。