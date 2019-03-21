波黑前塞族領袖種族滅絕罪終審　40年刑期改判終身監禁

巴爾幹半島國家波斯尼亞和黑塞哥維那的前塞族領袖卡拉季奇（Radovan Karadzic），涉嫌犯下種族滅絕等罪行，周三（20日）被判處終身監禁。 終審法庭維持對他曾下令屠殺約8000名穆斯林男性的定罪，並指出原審將他判監40年的刑期太輕，不足以懲戒其罪行，改判終身監禁。

現年73歲的卡拉季奇，2016年時已經因為這場1995年的斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺被定罪。在屠殺中，有約8000名穆斯林男性和男孩死亡。

卡拉季奇還被指控在波黑戰爭期間，對薩拉熱窩（Sarajevo）展開長達44個月的圍城和恐嚇平民，以及監督波黑境內克羅地亞族和穆斯林的種族清洗行動，從而被判危害人類罪和戰爭罪。

聯合國前南斯拉夫國際刑事法庭（ICTY）原審裁定卡拉季奇判監40年，他不服上訴。檢察官隨後尋求判處卡拉季奇終身監禁，並加控他第2項種族滅絕罪。首席法官約恩森（Vagn Joensen）駁回第2項指控，但維持其他所有戰爭罪和危害人類罪的定罪；法官指出，案件的關鍵證據為卡拉季奇1995年3月簽署、促成斯雷布雷尼察大屠殺的文件「7號指令」。

約恩森表示，在整場波斯尼亞衝突中，卡拉季奇從內部參與最嚴重的罪行，這場判決符合了他應負責任的「異常嚴重性」。

波黑塞族領袖終身監禁：一名年老的女士聽聞判決後站起來，手上拿着當年遇害親人的照片激動落淚。（路透社）

雖然此為終審判決，但卡拉季奇的代表律師魯濱遜（Peter Robinson）表示將尋求司法審查和減刑方法。他稱，卡拉季奇對戰爭時發生的事感到遺憾，但卡拉季奇覺得自己不應對這些罪行負有任何個人的刑事責任。

不少戰爭倖存者聽到判決後都紛紛拍掌叫好。來自斯雷布雷尼察的女士多加什（Mira Dogas）聞審後大哭，稱自己失去了3名兒子、丈夫、父親和孫兒，他們都在屠殺中遇害。她說自己的孩子長眠地下，死時充滿恐懼，但卡拉季奇仍然活着，「他殺害和摧毀我們的兒子。我今晚將回到空空如也的屋子，看着牆壁。我已一無所有」。

波斯尼亞自1992年3月起爆發戰爭，境內的塞族人、克族人和穆斯林互相混戰。戰爭和種族屠殺導致大量平民死亡，3族最終在1995年12月簽定《代頓協議》（Dayton Agreement），結束戰事。卡拉季奇事後在塞爾維亞匿藏逾10年，最終被捕和移交至聯合國法庭審判。

（綜合報道）