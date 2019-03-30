「時間旅行者」稱從2045年回來：美國最後一任總統是她

電影主角在不同時空穿梭的情節，是Adam Archon口中的「生活之日常」。他接受網絡影片頻道ApexTV訪問，且願意接受測謊。他說外星人會在2028年來到地球、未來世界會統一成一個國家，將由AI統治、未來人只會穿黑、白色衣服，此外恐龍到時已能成功被複製。 儘管節目製作團隊在訪問中使用測謊機，測試結果也顯示Adam Archon沒有說謊，然而他不可信的講法不少。有人說如他對自己的胡說八道深信不疑，自然能過測謊機測試。有網民也要求看測謊機的屏幕，或要求他做心電圖。 Apex TV也曾對宣稱到過來自8973年的「時間旅行者」泰勒（William Taylor）進行測謊，他當時也通過測謊。

Apex TV是在2014年11月創立YouTube頻道，專門製作超自然與神秘現象影片。團隊今次訪問Adam Archon，讓他就自己之前的預言接受測謊。影片中的他腹部和手指都被圈住或夾住，臉部已作模糊化處理。

Adam Archon自稱生於2019年12月，其大腦已被植入一個名叫The one的晶片，以及他是從2045年穿越時空回到現在。他說：「我需要向你證明這（他所說的）是真的，然後你便能使用我給你的資料，讓世界變得更美好。」

他說人們在2028年之前已知外星人存在，但來到2028年它才成為人所共知的事。他也說美國已故民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）的孫女約蘭達（Yolanda Renee King）會在2030年當選美國總統，「她會被認為是美國史上最偉大的總統」。

另一名「時空旅行者」Noah Novak在2018接受澳洲悉尼電視節目訪問，也曾指出約蘭達是美國未來的領袖。倘若成事，這位「未來總統」會在屆時通過新法例的情況下，以21歲之齡管治美國。

Adam Archon預言，美國人權運動領袖馬丁路德金的孫女約蘭達（Yolanda Renee King，圖左）2030年將擔任美國總統。她2018年11滿10歲，到她能當上總統時，也不過是22歲。（Getty Images）

（綜合報道）