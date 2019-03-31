【告別平成】新年號快將發表　日本「元號」的意義

日本政府4月1日宣布新年號，平成將走向尾聲，隨4月30日明仁天皇退位結束。 日本稱年號為「元號」，與中國朝代國君的年號一樣，每個年號均代表一個時代。

1989年明仁天皇即位，改元平成，時任官房長官小淵惠三向記者展示新年號的牌子。（Getty Images)

在討論日本歷史時，除可用西曆年份標示外，亦可直接使用年號代替。這有如我們會籠統地以90年代泛指1990年代的時間，維多利亞時代泛指英國維多利亞王女王統治的年代一樣，背後隱含文化意義。

一世一元是明智確立的制度

日本年號始於公元645年，飛鳥孝德天皇即位後推行大化革新，建元大化。但至明治即位後的1868年才正式訂立條文，確立一世一元制度。過去一名天皇可更改多個年號，如孝明天皇一生就更改了6次。

因此年號在日本雖然是使用長久的習俗，但其強烈的象徵意義是在確立一世一元制度後才出現，明治的開始象徵日本進入近代史。

新年號的出處及選字基準

今天日本是唯一仍在使用年號的君主體制國家，在日本所有官方文件均會標註年號，印制日圓的硬幣或紙幣上亦以年號標記，因此選擇年號是一件慎重、嚴肅的事情。

日本選擇的年號有一定準則，包括平成過去247個年號，均取自中國古籍。如平成是截錄自《史記・五帝本紀》中的「內平外成」和《尚書・大禹謨》中的「地平天成」；昭和則是取自《尚書・堯典》中的「百姓昭明，協和萬邦」；大正取自《易經》第十九卦中的「大亨以正，天之道也」；「明治」則出自《易經・說卦傳》之「聖人南面而聽天下，嚮明而治」。

但除了古藉以外，年號還需包含簡易的筆劃，確保易讀易寫，同時不會是通俗使用的名稱或地名。按平成改元規則，不與明治、大正、昭和的讀音羅馬字首字「M」、「T」、「S」重覆，因此新元號相信只會在「ア、カ、ナ、ヤ、ラ、ワ行」（A、K、N、Y、R、W）中選擇。

日本民間早前猜想的「安久」是其中一例，既易讀、筆劃少亦有正面意思。先摒除香港或廣東人對此詞或另有想法，但日本官員已表示，若任何候選年號如已洩露，將不再是候選，因此相信安久將不可能成為新年號。

皇太子德仁將在5月1日登基，新年號會在當日正式使用。（Getty Images）

天皇提前退位 200年來首次

根據日本元號法，年號必需在皇室的繼位發生時才能改變。明仁天皇2016年時表示因年事已高且健康欠佳，有意以退位方式改朝換代。因日本憲法及皇室典範中均沒有天皇生前退位的規定，因此日本政府制定了《天皇退位特例法》，實現這次退位事宜。

這是日本自1817年，光格天皇讓位予仁孝天皇後，200年內首次。

據《日本經濟新聞》稱，遴選新年號的流程在過去30年至少每年彩排一次，所以官員們早就為此做好凖備。

日本政府在較早前已委託專家小組，就新年號作出提議。政府將在4月1日早上召開會議，分別聽取專家小組、參眾兩院及閣僚意見後決定最終年號，並在早上11時半（香港時間10時半）由官房長官菅義偉主持的記者會中，公佈新年號。

新年號將在明仁天皇退位後，於5月1日德仁天皇登基後正式使用。