【真·燈力無邊】稱麥巴比要身體健康後　球王比利發高燒入院

人稱「球王」的巴西球星比利（Pelé ）被網民笑稱是「球壇神燈」，惟今次他的「烏鴉口」卻應驗在自己身上。 法國媒體《RMC Sport》報道，現年78歲的比利周二（2日）與效力巴黎聖日耳門的法國新星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）出席活動後感到不適送院。比利周三（3日）在醫院接受治療，無生命危險。

球王比利：「燈神」比利周二的活動中大讚麥巴比只要保持良好身體狀態，前途一片將光明；惟「烏鴉口」今次卻應驗在自己身上，在活動後高燒入院。（法新社）

比利周二（2日）與麥巴比見面後，因感冒返回酒店休息，其後仍然感到不適，被送入醫院；發言人周三（3日）表示，比利已經退燒，很快就會出院。比利同日亦在Twitter發文講述在活動中與麥巴比及其父母見面，外界相信他並無大礙。

麥巴比在2018年世界盃技驚四座，是繼比利後世界盃歷來第二年輕的球員。當地媒體指，二人原定在2018年底見面，惟因比利健康欠佳而推遲至今。這位巴西傳奇球王被網民笑稱是「神燈」，若被他開金口看好大都慘淡收場。他在周二的活動中大讚，只要麥巴比保持良好身體狀態，前途一片將光明；但「烏鴉口」今次卻應驗在自己身上。

（綜合報道）